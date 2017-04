Senioren absolvieren Erste-Hilfe-Kurs

Angebot des Seniorenrats stößt auf große Resonanz. Zweiter Kurs im Herbst

VS-Villingen – Der städtische Seniorenrat organisierte einen Erste-Hilfe-Kurs, an dem knapp 20 Personen teilnahmen. Elke Bettecken vom DRK-Kreisverband stellte in neun Unterrichtseinheiten sehr anschaulich dar, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um wirkungsvoll erste Hilfe leisten zu können. Die Teilnehmer frischten zunächst ihre theoretischen Kenntnisse auf und lernten dann durch praktische Übungen, wie in schwierigen Situationen mit einfachen Handgriffen lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet werden können. Ein besonderer Schwerpunkt stellte die Notfallhilfe bei akuten Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall dar. Aufgrund der großen Nachfrage wird der Kurs im Herbst 2017 erneut angeboten.

Zum Abschluss des Kurses besichtigten die Teilnehmer noch die neue Leitstelle neben dem Klinikum. Leitstellendisponent Markus Rosenauer stellte das neue Konzept vor und betonte, dass die Leitstelle zur nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr gehört.

Beeindruckend war, welche technischen Möglichkeiten für die Rettung zur Verfügung stehen. Dank neuester Technik ist es möglich, unverzüglich die erforderlichen Rettungskräfte zu alarmieren. Erstaunlich war auch, dass zum Beispiel der Dögginger Straßentunnel von der Leitstelle zentral gesteuert werden kann. Jeder Mitarbeiter der Leitstelle betreut gleichzeitig bis zu sieben Monitore.