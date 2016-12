VS-Villingen Seit elf Jahren ist Felix Faißt der Herter

28-jähriger Trompeter der Stadtmusik freut sich auf den traditionellen Kuhreihen. Felix Faißt lebt in Ludwigsburg und hat Filmproduktion studiert.

Villingen-Schwenningen (cho) Er ist mittlerweile fast ein alter Hase am Herterhorn: Heute Abend spielt der 28-jährige Felix Faißt zum elften Mal hintereinander die alte Hirtenweise beim traditionellen Kuhreihen in der Villinger Innenstadt. "Ich freue mich darauf und bin natürlich auch stolz, dass ich dies schon so lange machen darf." Er ist Trompeter bei der Stadtmusik und versucht so oft wie möglich bei Auftritten und Wertungsspielen dabei zu sein. Aber da Felix Faißt sein Studium gerade abgeschlossen hat, weiß er noch nicht genau, wo es ihn in Zukunft hinverschlägt. "Ich habe Filmproduktion in Ludwigsburg studiert", erzählt er. Jetzt bewirbt er sich, arbeitet als Assistent, entwickelt Konzepte und eigene Ideen und will große Kinofilme machen. "Das ist natürlich nicht ganz einfach", räumt er ein. Bessere Chancen hätte er im Fernsehbereich, da gäbe es viele Jobs bei den ganzen Serien im Vorabendprogramm. "Man muss da auf jeden Fall mehrgleisig fahren", verrät Felix Faißt.

Auf den Kuhreihen am Heilig Abend freut er sich: "Das ist schon etwas besonderes." Viel üben müsse er nicht. "Die Melodie lernt man einmal auswendig und die ist dann immer im Kopf", lacht er. Felix Faißt freut sich darauf, an Weihnachten in Villingen viele Bekannte und Freunde zu treffen. "Es ist natürlich schade, wenn es auf dem Marktplatz nicht mehr die nötige Stille hat, damit man wirklich die Melodie hört", erzählt er. Aber auf der anderen Seite müsse man sich freuen, dass soviele Menschen in die Stadt kommen, um beim Kuhreihen dabei zu sein: "Und eben vor allem junge Leute.

" In seinem Freundes- und Bekanntenkreis sieht man es sehr positiv, dass der 28-Jährige an Heilig Abend eine so traditionelle Rolle übernimmt und als Herter unterwegs ist. "Viele finden es schön, dass es noch so lebendiges Brauchtum gibt."

Nach dem Kuhreihen können die Besucher in den Kneipen in der Färberstraße weiterfeiern. Die Stadtverwaltung hat 2014 die Sperrzeit verkürzt, so dürfen die Gaststätten in der Nacht zum 25. Dezember bis vier Uhr offen bleiben. Die Aids-Hilfe bietet dieses Jahr Glühwein, Punsch, heiße Schokolade und Gebäck nicht bei K&L Ruppert direkt am Marktplatz an, sondern in dem Räumen der Aidshilfe in der Güterbahnhofstraße 11. Hier sind Getränke gegen eine Spende erhältlich und gegen 23.30 Uhr kann man zum Kuhreihen gehen.