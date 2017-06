Villingen-Schwenningen Seit 50 Jahren dem Villinger Wochenmarkt treu

Werner und Vera Libovsky sind treue Kunden auf dem Villinger Wochenmarkt. Und haben hier in fünf Jahrzehnten einiges erlebt.

Vera und Werner Libovsky sind Marktbummler im wahrsten Sinne des Wortes. Besonders, wenn das Wetter gut ist und man sich so richtig Zeit lassen kann, mal im Schatten, mal in der Sonne den Flair des Marktgeschehens zu genießen, dann freuen sich die beiden so richtig. Und sie haben eine Menge Anekdoten zu erzählen, was sie alles auf dem Markt erlebt haben.

"Hier bekommt man alles, außer Toilettenpapier und Waschmittel", bringt es Vera Libovsky lachend auf den Punkt. Wobei ihrem Mann auch noch was einfällt. "Wasser und Bier bekommt man hier auch nicht, ansonsten decken wir uns tatsächlich mit allem Notwendigen ein." Und das schon seit 1967, seitdem sie geheiratet haben.

Zuerst entdeckten sie den Villinger Markt von der Färberstraße aus, wo sie lebten, dann kamen sie jahrelang vom Kopsbühl herunter, heute leben sie in der Nepomukstraße, also wieder wie früher, um die Ecke. "Dass wir hierherkommen können ist für uns Lebensqualität. Das genießen wir wirklich immer", verdeutlicht Vera Libovsky. Insbesondere das regionale Angebot überzeugt beide, auch dass man Biogemüse in ausreichender Menge erhält. Das sei zwar teurer, dafür spare man aber lieber an anderer Stelle.

Und sie kennen viele Beschicker schon seit Langem. So zum Beispiel den Stand des Untermühlbachhofes aus Peterzell. "Als sie in den 80er Jahren erstmals hier auftauchten, haben wir ihnen fast schon aus Mitleid was abgekauft. Aber nur beim ersten Mal", erzählt Vera Libovsky. Danach waren sie überzeugt von der Qualität des Biohofes. Besonders die Fleischwaren seien das Beste, was man bekommen könne. Den "Geschmack der Kindheit" habe man da, wie es die Libovskys bestätigen.

Aber auch das Angebot der konventionellen Anbieter sei großartig. "Wenn ich bei Glasers einen Salat kaufe, dann ist da auch mal eine Blattlaus oder ein Würmchen drin. Dann weiß man doch, dass die ordentlich arbeiten", so Werner Libovsky. Hier bekomme man auch saisonale Produkte, daran halten sich die Libovskys sowieso. Insbesondere, dass man sich kenne, sei eine tolle Sache. "Die Frau Glaser beispielsweise bringt mir immer, wenn es so weit ist, den Löwenzahn mit, der bei ihnen hinter den Gewächshäusern wächst. Da kann man sicher sein, dass der in Ordnung ist". Aus diesem machen sie sich daheim dann Löwenzahnsalat, dazu ein Ei. "Zum Reinlegen", sagt Werner Libovsky. Um den Einkauf mühelos nach Hause zu schaffen, haben sie sich extra aus Frankreich einen vierrädrigen Marktroller mitgebracht. Sieht aus wie ein Kinderwagen, was auch manchmal so verstanden wird. "Nein, sagen wir dann immer, da ist nicht unser Enkelkind drin, sondern der Blumenkohl", sagen die beiden lachend.