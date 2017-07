Villingen-Schwenningen Seit 100 Tagen ist Peter Müller Alpenvereins-Vorsitzender  sein erstes Interview

Nach der turbulenten Wahl in Villingen-Schwenningen tritt wieder Harmonie ein. Verein will beim neuen Boulderzentrum auf dem Gelände des früheren Familienfreizeitparks präsent sein.

Was ist Ihre Hauptaufgabe beim Alpenverein nach der turbulenten Wahl?

Eine einzelne Hauptaufgabe sehe ich nicht. Wichtige Entscheidungen werden anstehen, wenn die Zusammenarbeit mit der neuen Boulderhalle, die im Bereich des ehemaligen Familien-Freizeitparks entstehen soll, konkretisiert wird. Eine weitere Aufgabe ist die Optimierung des Risiko- und Krisenmanagements in unserer Sektion. Bergsteigen ist nie ohne Risiko. Aber dieses verbleibende Restrisiko so weit wie möglich zu vermindern, hierzu sind noch einige Maßnahmen nötig, die wir Schritt für Schritt umsetzen wollen. Ein anderer Schwerpunkt wird sein, die einzelnen Gruppen der Sektion besser zu vernetzen, damit zum Beispiel Busfahrten ins Gebirge rentabel bleiben. Dazu sollten in einem Gebiet verschiedene Unternehmungen angeboten werden, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Also Wanderer genauso wie Kletterer, Hochtourengeher und Bergwanderer, Familien und Jugendliche.

Einer der Gründe für Ihre Neuwahl war ja, dass viele im Alpenverein mit dem privaten Boulderhallen-Betreiber Upjoy in Villingen so nicht zusammenarbeiten wollten, wie es vom alten Vorstand angestrebt wurde. Haben sich nun Gräben gebildet, die sie wieder schließen müssen?

Nein, es haben sich keine Gräben gebildet. Innerhalb der Sektion herrscht ein gutes Miteinander. Der Rücktritt des zweiten Vorstands Anfang des Jahres hat natürlich in der Jugendarbeit ein Loch gerissen, das noch nicht ganz geschlossen ist. Insbesondere in St. Georgen haben sich die betroffenen Gruppen aber selbst sehr gut neu organisiert, sodass alle Trainingszeiten lückenlos wieder stattfinden können. Toll, dass sich aus der bestehenden Gruppe so viele Mitglieder gefunden haben, die gemeinsam an einem Strang ziehen!

Manche sahen die Auseinandersetzung ja auch als Kräftemessen zwischen Modernisten und Traditionalisten – zwischen jungen Kletterern und etwas älteren Wanderern. Ist das tatsächlich so?

Auch das kann ich nicht bestätigen. Der einzige Grund für die Auseinandersetzung war der Widerstand gegen die geplante Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Upjoy. Natürlich kann nicht jeder etwas mit dem doch sehr neuen Sport „Bouldern“ anfangen. Ein älterer Wanderer kann dem Lösen von komplizierten Kletterproblemen in Absprunghöhe nichts abgewinnen. Im Gegenzug dazu gibt es Boulderer, die niemals eine zweistündige Wanderung zu einer Genussklettertour im Hochgebirge auf sich nehmen würden. In der aufgeheizten Stimmung der diesjährigen Hauptversammlung kam es diesbezüglich zu einigen unschönen Zwischenrufen, das kann man aber mit Sicherheit nicht als Kräftemessen zwischen den Generationen bezeichnen.

Nun ist das Bouldern, also das Freiklettern, gerade unter Jungen im Kommen. Sie möchten gern mit einem zweiten Investor zusammenarbeiten, der auf dem Gelände des alten Familienparks ein Zentrum bauen will. Kann man bereits etwas zur Kooperation sagen?

Da zum jetzigen Zeitpunkt erst die Standortfrage des Boulderzentrums annähernd geklärt ist kann man zu Details der Kooperation noch nichts sagen. Sicher ist nur, dass der Alpenverein dort präsent sein wird.

Innerhalb weniger Jahre ist die Sektion von 2700 auf 3200 Mitglieder gestiegen. Das ist ja ein enormer Erfolg, worauf führen Sie das zurück?

Bergsport mit all seinen Spielarten ist voll im Trend! Künstliche Kletteranlagen sprießen überall aus dem Boden – meist gibt es für DAV-Mitglieder Ermäßigungen auf die Eintrittspreise. Das Begehen von Klettersteigen wird zum Massensport. Auch in der Sektion Schwarzwald werden Kurse für diese oft unterschätze Sportart angeboten. Ebenso werden immer mehr Hüttentouren bis hin zur Alpenüberquerung durchgeführt. Hier lohnt sich eine Mitgliedschaft aufgrund der Ermäßigungen auf den Hütten besonders, nicht zu vergessen von den wichtigen Versicherungen, die im Mitgliedsbeitrag enthalten sind. Wir können bei uns in der Sektion einen sprunghaften Anstieg der Anmeldungen feststellen, seit wir über unsere Internetseite eine komfortable Online-Mitgliederaufnahme anbieten. Hier bekommt das Neumitglied sofort per Email einen vorläufigen Mitgliedsausweis zugeschickt und kann sich somit am Vorabend einer geplanten Tour anmelden und sofort die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen.

In welchen Gruppen haben Sie den größten Zuwachs?

Das lässt sich schwer sagen. Sehr großen Zuspruch haben wir bei leichten Hochtouren mit einfachen Gletscherbegehungen und den angebotenen Kursen zum gleichen Thema.

Wie sehen Sie die Sektion Schwarzwald aufgestellt? Wo hat sie ihre Stärken, wo die Schwächen?

Insgesamt ist die Sektion Schwarzwald sehr gut aufgestellt. Wir bieten jährlich ein Programm mit über 200 Unternehmungen an. Die Bandbreite geht von einfachen Halbtageswanderungen im Schwarzwald bis zur mehrtägigen schweren Hochtour über mehrere 4000er im schweizerischen Wallis. Man kann bei Mountainbiketouren ebenso wie am wöchentlichen Klettertraining teilnehmen. Ganz stark ist auch unser Ausbildungsprogramm mit Kursen zu sehr vielen alpinen Themen. Was uns derzeit noch fehlt, ist eine Kletteranlage, in der wir auch im Winter Kletterkurse anbieten können. Dazu müssen wir momentan noch in auswärtige Kletterhallen fahren. Aber das wird sich in absehbarer Zeit auch ändern.

Wo sehen sie die Sektion in, sagen wir, zehn Jahren?

Da hoffe ich, dass es in unserer Sektion ein genauso harmonisches Miteinander gibt wie heute. Wenn der Zuwachs ähnlich bleibt, müssen wir die organisatorischen Abläufe insbesondere bei der Abwicklung der Sektionstouren optimieren. Irgendwann dürfte dann der Aufwand für die Geschäftsstelle zu groß werden, sodass wir in diesem Bereich aufstocken müssen. Das Jahresprogramm bleibt hoffentlich so vielfältig wie heute. Um das Angebot der momentan so beliebten leichten Gletschertouren weiter auszubauen, benötigen wir weitere ausgebildete Trainer, hier können wir hoffentlich in den nächsten Jahren einige Mitglieder gewinnen, die diese Ausbildung auf sich nehmen. Ansonsten hoffe ich, dass die Sektion so familiär bleibt, wie sie jetzt ist.

Peter Müller (48) ist Abteilungsleiter in einem großen Schramberger Musikhaus. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter (16 und 18 Jahre alt). Seine Hobbys sind Bergsteigen (Trainer C Bergsteigen beim Alpenverein), Musik (Dirigent beim Akkordeonverein Tannheim).