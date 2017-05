Villingen-Schwenningen Security-Mitarbeiter wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

Angeklagter will vor der Schwenninger Expressguthalle in Notwehr gehandelt haben. Wichtiger Zeuge fehlt. Verhandlung wird fortgesetzt

Villingen-Schwenningen – Gleich fünf Zeugen waren geladen bei der Verhandlung um den Tatvorwurf der schweren Körperverletzung, die gegen den Mitarbeiter eines Securitydienstes erhoben worden war. Doch da ein wichtiger Zeuge gar nicht erst erschienen war, muss ein Folgetermin angesetzt werden.

Im August vergangenen Jahres soll der Beklagte laut der verlesenen Anklageschrift einem Mann bei einer Veranstaltung in der Expressguthalle, nachdem er diesen zu Boden geschlagen hatte, dermaßen getreten haben, dass dieser in die Klinik eingeliefert werden musste.

Der Angeklagte schilderte die Sache naturgemäß anders als der von der Staatsanwalt verlesene Tatvorwurf. Denn er habe sich nur zur Wehr gesetzt, als er angegriffen wurde. "Das war meine Arbeit als Security und ich handelte in Notwehr". Gegen den Kopf habe er jedenfalls niemanden getreten. Warum er sich denn überhaupt zur Wehr gesetzt habe, wollte die Staatsanwältin wissen. Er sei gerufen worden, weil einer der Gäste aggressiv geworden war.

Der habe ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen, so dass er zu Boden ging. Als er wieder hoch kam, sah er, dass er schon den nächsten Streit mit seinem Kollegen hatte. "Der wollte einfach nicht gehen, war agressiv, griff meinen Kollegen an und dann habe ich ihm einen Schlag verpasst, woraufhin er zu Boden ging".

Opfer erheblich verletzt

Woher denn die erheblichen Verletzungen beim Geschädigten stammten, die dokumentiert seien, das komme ja nicht nur von einem Schlag, wollte die Staatsanwältin wissen. Die Diagnose des Klinikums hatte eine Schädelbasisfraktur mit Kopfplatzwunde, Blutergüssen sowie einer Trommelfellschädigung ergeben.

"Wer weiß, wer ihm schon vorher eine verpasst hat", versuchte der Angeklagte diese Tatsache zu erklären.

Der Polizeibeamte, der zur Aussage geladen war, erläuterte, dass der Streifendienst in die Expressguthalle zu einer Auseinandersetzung zwischen den Kräften der Security und einem alkoholisierten Gast gerufen worden war. Ein Zeuge habe auch ausgesagt, dass mit den Füßen getreten worden sei. Ein anderer Zeuge hatte jedoch diese Szene anders geschildert.

Was im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung tatsächlich geschehen ist, konnte jedoch nicht wirklich festgestellt werden. "Da war ein ziemliches Durcheinander und widersprüchliche Angaben", so der Beamte.

"Das Eingreifen der Security war, so hat die Zeugenvernehmung ergeben, gerechtfertigt, da der Kläger sich schon zuvor sehr auffällig und agressiv anderen gegenüber benommen hatte", bestätigte der Beamte, als der Verteidiger auf das Verhalten des Geschädigten während des Abends hinwies.

Ein weiterer Zeuge konnte nichts wesentlich Erhellendes zum Verfahren aussagen, weil er sich tatsächlich an nichts mehr genau erinnere. Der nächste Zeuge schließlich hatte beobachtet, wie es eine Rangelei gab, jemand zu Boden ging und dieser von dem Angeklagten getreten wurde. Allerdings habe er nicht erkennen können, ob gegen Gesicht oder Körper getreten wurde.

Der Geschädigte selbst konnte zum genauen Tathergang ebenfalls nichts weiter sagen. "Da fehlt mir die Erinnerung", gab er zu Protokoll. Ob er sich an eine Auseinandersetzung mit den Türstehern erinnere, wollte Richter Bäumler wissen. "Nein, ich habe einen totalen Filmriss, ich weiß, was ich den Abend gemacht habe, da war alles normal, bis ich wieder im Klinikum aufwachte", so der Kläger. Seine eigene Strafe, die ihm wegen seines ersten Schlages gegen den Angeklagten auferlegt worden war, habe er abgeleistet.

Da ein wichtiger Zeuge allerdings gar nicht erst zur Verhandlung gekommen war, wollte Richter Bäumler das Verfahren nicht einfach einstellen, zumal der Beklagte auf die Anwesenheit des Zeugen, der ihn entlasten könnte, bestand. Aufgrund dieses Umstandes wird ein weiterer Termin festgelegt, der im Juni erfolgen soll.