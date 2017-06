Villingen-Schwenningen Schwimmclub und BVS erläutern Schließung des Villinger Freibades am Wochenende

Der Internationale Schwimmkampf wurde seit Monaten vorbereitet. Eine Verschiebung ist nicht mehr möglich. Bisher war immer schlechtes Wetter

Die Schließung des Kneippbades am Wochenende für den öffentlichen Bäderbetrieb aufgrund eines Schwimmwettkampfes ist einigen Bürgern sauer aufgestoßen. "Das ist ein absolutes No-Go. Was sollen jetzt Familien mit kleinen Kindern machen?", ärgerte sich gestern ein Leser des SÜDKURIER. Die Bädergesellschaft der Stadt und der Schwimmclub äußeren jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung die Hintergründe der Schließung. Der Schwimmclub Villingen veranstaltet am 24. und 25. Juni das elfte Internationale Schwimmfestival mit 200 Teilnehmern, bei dem sich vorwiegend Kinder und Jugendliche messen und für weitere Wettkämpfe wie etwa die Badischen und Württembergischen Meisterschaften in drei Wochen qualifizieren können. Der Vorsitzende des SC Villingen, Michael Müller, erläutert, weshalb die Meisterschaften nur im Kneippbad stattfinden können: „Für die Wettkämpfe benötigen wir eine 50-Meter-Bahn. Diese Bedingungen gebe es nur im Kneippbad. Seit Jahrzehnten findet das Schwimmturnier im Kneippbad statt. „Bislang hatten wir mit dem Wetter fast immer Pech, in diesem Jahr sind die Prognosen zum ersten Mal richtig gut.“ Jedoch äußern Müller sowie die Verantwortlichen der Bäder-Gesellschaft (BVS) Verständnis für die Enttäuschung der Badegäste. „Wir können nachvollziehen, dass die Badegäste wenig erfreut sind“, betont der Leiter der BVS, Jerome Chapus. „Wir versuchen aber, Sport- und Freizeitbedarf in unseren Bädern gleichermaßen gerecht zu werden.“ Michael Müller ergänzt: „Über neun Monate Vorbereitungszeit stecken in den beiden Wettkampftagen des Schwimmfestivals.“ Daher ist das Verschieben des Festivals nicht möglich.