Villingen-Schwenningen Schwimmclub Villingen wird überrannt

Der Villinger Schwimmclub kämpft mit einem Luxusproblem: Zu viele Menschen, besonders Kinder, wollen Mitglied werden. Aber im Bad ist nicht für alle Platz.

VS-Villingen (bn) Der Schwimmclub Villingen (SCV) hat ein Luxusproblem: "Wir werden überrannt". Viele, vor allem Kinder, wollen Mitglied werden, doch es gibt lange Wartelisten und zeitweise sogar Aufnahmesperren. Der Grund: zu wenig Platz im Wasser.

Seit Jahren zählt der Verein rund 420 Mitglieder. Während jeder andere um Neuzugänge kämpft, muss man beim SCV bremsen. Sogar die Kinder der eigenen Schwimmschule finden keine Aufnahme. "Es sind einfach zu viele", sagt der zweite Vorsitzende Markus Wagner, der sich selbst um die Jüngsten kümmert. Vorsitzender Michael Müller bestätigte das große Problem bei der Mitgliederversammlung. Quereinsteiger über acht Jahre haben danach aufgrund der Enge auch im Breitensportbereich keine Chance, das Schwimmen als Vereinssport zu betreiben. »Da müssen wir etwas tun«, sagt Müller und blickt offen auf mehr Wasserkapazität, auch zeitgleich zum öffentlichen Badebetrieb.

Der Verein steht trotz stetig steigender Kosten, vor allem im Wettkampfbereich, laut Kassenwartin Daliah Grzan-Kiefer, finanziell gut da und kann für 2016 ein leichtes Plus verzeichnen. Fünf selbst ausgerichtete Wettkämpfe halfen dabei. Besucht wurden 34 Wettkämpfe, aus Kostengründen weniger als in den Vorjahren. Die sportliche Ausbeute dabei konnte sich sehen lassen. Schwimmer des Vereins qualifizierten sich regelmäßig für süddeutsche und deutsche Meisterschaften und schwammen in Baden-Württemberg bis an die Spitze. 2016 waren Tabea Mose, Nico Burghardt und Karin Wagner die Aushängeschilder.

Neu als Kaderschwimmer haben sich in 2016 Vivien Arno und Ritschard Ulrich für weitere Erfolge empfohlen. Seit sechs Jahren an der badischen Spitze hielt sich das Damenteam beim Mannschaftswettbewerb. 2017 scheiden sie aus diesem Wettbewerb altersmäßig aus.

Dass die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, ist das Verdienst des Jugendgremiums unter der Leitung von Heike Haas, das auch außerhalb des Wassers mit Hüttenaufenthalten, Eislaufen, Hallenbadbesuchen ohne Training und Weihnachtsfeiern für Gemeinschaft sorgt.

Turnusgemäß wiedergewählt in ihre Ämter wurden Michael Müller (erster Vorsitzender), Daliah Grzan-Kiefer (Kasse), Jacqueline Mose (Lehrbeauftragte), Erika Muthmann (Seniorenbeauftragte) und Ruth Blessing (Mitgliederverwaltung). Für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft geehrt wurde Waltraud Meyer. Seit 25 Jahren dabei ist Walburga Frank. Vor zehn Jahren eingetreten sind Bernhard Noeske, Maren Blessing, Dominik Nill, Jonas Steinke, Philip Metz und Pirmin Feder.