Villingen-Schwenningen Schwierige Gratwanderung

In Villingen-Schwenningen haben Türsteher einem Flüchtling den Eintritt in eine Bar verwehrt. Hintergrund: Im Lokal wurden Frauen von Afrikanern belästigt. Doch darf der Gastronom alle Migranten über einen Kamm scheren?

Wenn Frauen angemacht oder belästigt werden, dann ist das kein Kavaliersdelikt. Das gilt für Flüchtlinge und für Deutsche. Wer sich nicht an den Grundwerte-Katalog hält, der gehört des Lokals verwiesen oder gleich angezeigt. Wer als Migrant solche Rahmenpfeiler unserer Ordnung partout nicht akzeptieren möchte, der sollte darüber nachdenken, ob Deutschland das richtige Land für ihn ist. In einer anderen Gesellschaftsordnung aufgewachsen zu sein, ist genauso wenig ein Argument, wie die Ausflüchte vieler deutschen Grapscher, dass es nicht so gemeint war oder dass jetzt schließlich Fasnet sei.

Doch wer zunächst einmal nur zum Feiern kommt, dem sollte der Eintritt in eine Gastronomie nicht verwehrt werden. Auch das gehört zu unseren Grundrechten, einen Menschen nicht wegen seiner Hautfarbe zu benachteiligen. Dass sich die Wirte auf eine schwierige Gratwanderung begeben müssen und möglicherweise die Defizite der Integrationspolitik ausbaden, ist nachzuvollziehen. Aber in den Fällen, in denen ohnehin ein Sicherheitsdienst vor Ort ist, sollte das Hausrecht so liberal wie nur möglich gehandhabt werden. Denn auch das darf nicht unterschätzt werden: Werden Menschen immer wieder wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert, dann steigt in ihnen Frust und Wut. Auch das sollten wir nicht grundlos provozieren.