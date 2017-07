Villingen-Schwenningen Schwerer Weg in eine bessere Zukunft

Kommunalpolitiker der SPD sowie Bundestagskandidat Jens Löw besuchen das Regenbogenhaus für minderjährige Flüchtlinge

Was die insgesamt 20 Mitarbeiter – darunter Sozialarbeiter, Erzieher und auch Psychologen – im von der Awo geleiteten Regenbogenhaus für ungebleitete minderjährige Flüchtlinge leisten, davon konnte sich eine interessierte Abordnung von SPD Kommunalpolitikern, OB Kubon und Bundestagskandidat der SPD, Jens Löw, ein Bild machen.

Bewohnt wird das Gebäude von momentan 22 jungen Flüchtlingen aus acht Nationen. Der Leiter der Einrichtung, Uwe Hüls, führte gemeinsam mit der Awo Vorsitzenden Beate Schmidt-Kempe über das Gelände. Sie zeigten, was alles in Eigenregie mit den jungen Flüchtlingen renoviert und eingerichtet wurde. Im Außenbereich wurde ein Teich mit Brunnen installiert und ein großer Tisch zum Verweilen aufgestellt. Die Wohnbereiche sind unterteilt in vier Wohngruppen und einem großen Aufenthaltsraum. Hüls betonte, dass sie es, seit der Eröffnung im Februar 2016, geschafft hätten, sich als große Familie zu fühlen.

Gekocht wird selbstständig in der vorhandenen Küche, was in Zeiten des Ramadans manchmal zu Konflikten mit der Nachbarschaft führte, „da dann ja erst das Leben beginnt, wenn es dunkel wird“, so Hüls. „Grundsätzlich hat man sich gut mit der Nachbarschaft arrangiert“, so Frau Schmitt-Kempe.

„Diese bot sogar auch Möbel zur Einrichtung an. Wichtig ist es, den Jugendlichen zu zeigen wie Deutschland funktioniert. Nur so ist eine gute Integration möglich“. Abschließend berichtete Uwe Hüls, wie er einige der Jugendlichen in den Erstaufnahmeeinrichtungen in VS kennenlernte und wie man sich schnell einig war, wie wichtig es sei, eine weitere Betreuung für die unbegleiteten Jugendlichen zu gewährleisten. Hier bedankte er sich für die Unterstützung der Stadt.

OB Kubon berichtete von den schlechten Bleibeperspektiven, vor allem für die Jugendlichen aus den westafrikanischen Ländern. Dass die Jugendlichen durchaus humanitäre Fluchtgründe vorweisen können, finde beim Bundesamt für Migration wenig Beachtung.

Grundsätzlich gelte es festzuhalten, dass trotz allem Engagement die jungen Flüchtlinge keine Sonderbehandlung im Vergleich zu jungen betreuten Deutschen erfahren. Wichtig sei es unverzüglich die deutsche Sprache und einen Beruf zu erlernen. Im Gespräch mit einigen der Jugendlichen wurde deutlich, dass sie schon genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft haben, so wurden Berufe wie Elektromechaniker oder auch Arzt genannt. Bei einem abschließenden Billardspiel klang der Besuch aus.