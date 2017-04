VS-Marbach Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung bei VS-Marbach

Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung bei VS-Marbach

Am frühen Donnerstagmorgen kam es zwischen zwei Autos auf der Kreuzung K5734 Zollhaus bei Marbach zu einem Verkehrsunfall. Beide Fahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Ein Autofahrer fuhr mit seinem roten Nissan auf dem Römerweg und wollte die Kreuzung in Richtung Zollhaus überqueren. Aus ungeklärten Gründen übersah der Fahrer dann einen Opel, der auf der K5734 der Richtung Bad Dürrheim unterwegs war. Es kam zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf der Nissan an die Böschung geschleudert wurde.Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Notarzt ins Klinikum verbacht werden. Der Opel drehte sich um die eigene Achse und blieb auf der Kreuzung stehen.Der Fahrer wurde ebenfalls verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Die Feuerwehren aus Marbach und Villingen kümmerten sich um die Unfallfahrzeuge und den Brandschutz. Zudem wurden ausgelaufenen Betriebsstoffe gebunden.Die Polizei Villingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die K5734 zwischen Marbach und Abfahrt B33 war für den Verkehr komplett gesperrt.