vor 3 Stunden Eberhard Stadler Villingen-Schwenningen Schwere Wasserschaden im neuen Schwenninger Feuerwehrhaus

Große Panne im Feuerwehrgerätehaus in Schwenningen, das noch keine zwei Jahre lang in Betrieb ist. Augenscheinlich durch einen technischen Defekt sind in der Nacht auf Mittwoch große Mengen Wasser ausgetreten