Villingen-Schwenningen Schwenninger beschimpft Freundin und bedroht sie mit Schreckschusspistole

Ein 29-Jähriger wird vor dem Amtsgericht Villingen zu einer Geldstrafe von 9000 Euro verurteilt. Er soll seine Freundin bedroht und deren angeblichen Liebhaber getreten haben

Dass Liebe einen Menschen zu unvernünftigem Handeln bringen kann, hat nun ein 29-jähriger Schwenninger im Amtsgericht Villingen erfahren. Der Mechaniker musste sich wegen mehrfacher Beleidigung, Sachbeschädigung und Bedrohung gegenüber seiner Ex-Freundin, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Körperverletzung gegen einen angeblichen Liebhaber seiner damaligen Freundin verantworten. Am Ende verurteilte Richter Christian Bäumler den angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro.

Laut Anklageschrift soll der 29-Jährige die Geschädigte Anfang Dezember 2015 in Villingen-Schwenningen und Königsfeld mehrere Male beschimpft und ihr ins Gesicht gespuckt haben. Zudem habe er gegen die Heckscheibe des Autos der Geschädigten geschlagen, wodurch dieses zu Bruch ging. Einem weiteren Geschädigten habe er Ende Dezember 2015 in Niedereschach in den Genitalbereich getreten. Im Oktober 2016 schließlich soll er seine heutigen Ex-Freundin ebenfalls in Niedereschach mit einer Schreckschusspistole, für die er keine Erlaubnis besaß, bedroht haben.

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte einsichtig und geständig. Er habe das Auto beschädigt, es aber auch wieder repariert, sagte er. Auch den Tritt gegen den zweiten Geschädigten räumte er ein. "Das ist einer von denen, mit denen sie mich betrogen hat", erläuterte der 29-Jährige. Er habe ihn über die angebliche Affäre mit seiner Freundin zur Rede stellen wollen und die Situation sei eskaliert. Er habe einmal zugetreten und sei dann gegangen.

Die Beleidigungen gegenüber der Geschädigten seien gefallen, nachdem er herausgefunden haben will, dass sie ihn betrog. "Ich habe sie geliebt", sagte der Angeklagte. "Ich war richtig sauer." Die Schreckschusswaffe habe er mit sich geführt, weil ihm seine Ex-Freundin "Möchtegerntürsteher" auf den Hals gehetzt habe. Völlig herausreden wollte sich der Angeklagte allerdings nicht. "Ich stehe dafür gerade, was ich gemacht habe."

"Eine gute Antwort", entgegnete Richter Christian Bäumler. "Sie haben sich übertrieben benommen, um es vorsichtig zu sagen." Weil er sich aber einsichtig zeige und "nicht völlig unvernünftig zu sein scheint", schlug der Richter eine Verständigung auf eine Geldstrafe vor, mit der Bedingung, dass der Angeklagte alle Anklagepunkte, auch die Bedrohung mit der Schreckschusswaffe, die der 29-Jährige anfänglich noch abstritt, einräumt. Diesem Vorschlag stimmte der Beschuldigte nach einer kurzen Rücksprache mit seinem Anwalt zu.

So verurteilte Christian Bäumler den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 50 Euro, also zu insgesamt 9000 Euro. "Wir haben die Spannung der ganzen Sache erlebt", meinte der Richter. Seiner Ansicht nach habe man eine vernünftige Lösung gefunden. "Hauptsache Sie erscheinen hier nicht nochmal."