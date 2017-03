VS-Schwenningen Schwenninger Kirche sagt Ja zu Homosexuellen

Die Evangelische Kirchengemeinde Schwenningen tritt der Initiative Regenbogen bei und setzt damit ein Zeichen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Schwenningen ist der Initiative Regenbogen beigetreten. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Die Initiative Regenbogen setzt sich dafür ein, dass die Landeskirche die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, die allen Gemeindegliedern – unabhängig von ihrer Lebensform- eine volle Teilhabe am kirchlichen Leben ermöglicht.

Der Kirchengemeinderat beschäftigt sich schon seit dem Jahr 2012 mit dem Thema Homosexualität und Kirche. Vielen ist dabei erst deutlich geworden: Christliche Lesben und christliche Schwule in der Kirche haben es immer noch schwer, so anerkannt zu werden, wie sie sind. Sie bringen sich ein in die Gemeinde und haben zum Beispiel den Wunsch nach verlässlicher Partnerschaft und kirchlicher Feier – wie alle anderen Gläubigen auch. Aber das ist in Württemberg nicht vorgesehen.

Deswegen haben sich die Mitglieder des Schwenninger Kirchengemeinderats in ihrer März-Sitzung mit deutlicher Mehrheit dazu entschlossen, der Initiative Regenbogen beizutreten. Diese ist im Juli 2016 aus dem Bündnis Kirche und Homosexualität (BKH) heraus gegründet worden.

Gemeinden, die sich der Initiative anschließen, stellen mit diesem Schritt klar, dass sie offen sind für Lesben und Schwule, dass diese selbstverständlich zur Kirchengemeinde dazugehören. Sie sind auch offen für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und für Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit ihrer Partnerin oder mit ihrem Partner im Pfarrhaus leben wollen.

Kontroverse Diskussion

Diskutiert wurde das Thema im Vorfeld durchaus kontrovers. Schließlich geht es um das Bibelverständnis und um die Gewichtung des biblischen Befundes. Für den Kirchengemeinderat war das Doppelgebot der Liebe und die Paulinische Erkenntnis „die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes“ die wichtigste Orientierung.

Ihre Offenheit will die Gemeinde auch nach außen zeigen. Darum stellt sie sich öffentlich hinter die Initiative Regenbogen, so wie es bisher schon 24 Gemeinden vor ihr getan haben. Deshalb informiert sie im aktuellen Gemeindebrief, der bis zum Wochenende in den Häusern verteilt wird ausführlich über den Beschluss und die vorausgegangenen Überlegungen.

Außerdem lädt die Evangelische Kirchengemeinde Schwenningen auch am 9. Mai zu einem Abend mit dem Reutlinger Dekan Marcus Keinath ein. Das Thema: „Zwischen Bibel und gesellschaftlichem Diskurs“, um diese entscheidende Schnittstelle soll es dabei noch einmal gehen.

Auch die Badische Landeskirche ist im vergangenen Jahr einen Schritt vorangegangen und hat das Dienstrecht und die Trauordnung verändert. Beides gilt im Villinger Teil der Baden-Württemberg-Stadt nun schon. Im Herbst wird auch in der württembergischen Landessynode die Trauordnung beraten und daher erschien es dem evangelischen Kirchengemeinderat Schwenningen sinnvoll, der Landessynode zu signalisieren, dass es in Schwenningen ein Einverständnis für eine entsprechenden Änderung gibt.