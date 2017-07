vor 2 Stunden Autorenzeile Villingen-Schwenningen Schwenninger Emes-Gelände soll zum modernen Wohnquartier für Senioren werden

Lange Zeit war unklar, was mit dem ehemaligen Emes-Firmengelände an der Bürkstraße in Schwenningen, in dem es kürzlich heftig gebrannt hat, geschehen soll. Nun gibt es eine Antwort: Ein Wohn-Quartier speziell für ältere Menschen mitsamt Neubau eines modernen Seniorenzentrums.