VS-Schwenningen Schwenninger CNC-Firma nach Orgie der Zerstörung insolvent

Bei der Firma Hauser CNC-Technik in Schwenningen steht seit der Zerstörungstat im November 2016 der Geschäftsbetrieb still. Die Insolvenz und Entlassungen sind die Folge.

VS-Schwenningen – Im vergangenen Jahr wüteten bislang unbekannte Täter in der Produktionshalle der Firma Hauser CNC-Technik in Schwenningen. Die Täter zerstörten mit einem Gabelstapler, der über Nacht im Gebäude geparkt war, fast die komplette Firmeneinrichtung und zahlreiche teure CNC-Maschinen. Außerdem zerschlugen die Einbrecher Monitore, Computer und Zubehör mit vorgefundenen Werkzeugen. Entwendet wurde lediglich eine Geldkassette mit rund 100 Euro Inhalt aus einem Büroraum. Der durch die Zerstörungen entstandene Sachschaden liegt um ein Vielfaches höher. Die Polizei ging in einer Pressemitteilung von einem sechsstelligen Betrag aus.

Dieser mysteriöse Vorfall hat nun ganz konkrete Auswirkungen für den Betrieb und die Mitarbeiter. Die Schwenninger Firma musste im Januar Insolvenz anmelden. Am 9. März wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet. Als Insolvenzverwalter wurde Stefano Buck berufen. „Die Produktion und der Geschäftsbetrieb stehen seit der Zerstörung komplett still“, erklärt Buck auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die Kunden seien abgewandert. "Verständlicherweise", fügt Buck hinzu. Für die Mitarbeiter gab es keine Beschäftigung mehr. Einige hätten den Betrieb in der Zwischenzeit selbst verlassen. "Hier hatten sie keine Perspektive mehr", ergänzt Buck. Den restlichen Mitarbeitern musste der Insolvenzverwalter selbst die Kündigung aussprechen. Lediglich Geschäftsführer Marius Bode sei noch im Betrieb als sein Ansprechpartner verblieben.

„Die Versicherung hat bislang keine Zahlungen geleistet und möchte erst die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Konstanz abwarten“, erklärt der Insolvenzverwalter. Geld, welches für Reparaturen und Neuanschaffungen nötig gewesen wäre. Die Schadenshöhe könne bis heute nicht genau beziffert werden. Der Wert werde in einem Gutachten derzeit noch ermittelt. Es gibt aber auch Hoffnung. Bereits in diesen Tagen steht ein erstes Treffen mit einem potenziellen Investor in Bucks Terminkalender. Dieser habe sein Interesse bekundet, die Produktionsfirma frotzuführen. Bis feststeht, ob und wie es weitergeht, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Viele Fragen müssen geklärt werden. Ein entscheidender Punkt wird laut Buck der Mietvertrag sein. Es sei noch offen, ob der Vermieter der Produktionshalle in der Lupfenstraße den Vertrag mit der insolventen Firma fortführt, oder diesen kündigt.

Derweil laufen die Ermittlungen in diesem Fall weiter. Auf SÜDKURIER-Nachfrage konnten bis zum Mittwoch weder die Staatsanwaltschaft Konstanz noch das Polizeipräsidium Tuttlingen nähere Angaben zum Ermittlungsstand, der Schadenshöhe und zu möglichen Tat-Motiven machen.