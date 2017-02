Villingen-Schwenningen Schwenninger Bahnhof: Umweltverbände warnen vor Privatisierung

In der Diskussion um die Zukunft des Schwenninger Bahnhofs melden sich nun auch die im Arbeitskreis Schwarzwald-Baar des Landesnaturschutzverbandes vertretenen Umwelt-, Naturschutz- und Wandervereine und mitgliederstarken Verbände zu Wort.

In einem gemeinsamen Appell an den Oberbürgermeister und den Gemeinderat, das unserer Zeitung vorliegt, fordern sie die Stadt dazu auf, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Darin heißt es wörtlich:

"Seit Jahren ist bekannt, dass die DB AG den Schwenninger Bahnhof verkaufen will und dass ein Vorkaufsrecht seitens der Stadt VS besteht. In der festen Überzeugung, dass der Schwenninger Bahnhof mit allen dazugehörigen Bereichen – vergleichbar dem Muslenplatz oder dem Marktplatz – ein öffentlicher, für das städtische Leben bedeutsamer Raum ist, sind die Verbände davon ausgegangen, dass die Stadt selbstverständlich ihr Vorkaufsrecht ausüben wird. In den vergangenen Wochen hat sich – überraschend für die Verbände – angedeutet,dass die Zukunft des Schwenninger Bahnhofs möglicherweise in privaten Händen liegen wird.

Wenn diese Option sich mit Einverständnis der Stadt durchsetzen würde, könnte dies in der Einschätzung der Verbände dem Wohl der Stadt – aus kurzfristigem Interesse – einen nachhaltigen, erheblichen Schaden zufügen.Der Schwenninger Bahnhof ist für einen großen und zunehmenden Bevölkerungskreis der Ausgangspunkt in die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, in den Neckarraum und in die Landeshauptstadt, in den Schwarzwald und nach Freiburg.Ebenso ist der Bahnhof Eingangstor für viele Gäste in die Stadt.Die Verbände treten mit aller Entschiedenheit dafür ein, dass die Stadt den gesamten Komplex (einschließlich Vorplatz, Nebengebäude, Parkplatz) oder, falls dies nicht mehr möglich sein sollte, den für die Öffentlichkeit relevanten Bereich übernimmt und damit elementare städtische Interessen wahrnimmt.Das schließt Teilbereiche in privater Nutzung nicht aus: die bisherige Nutzung ist weiterhin erwünscht und kann pachtvertraglich weitergeführt werden. Entscheidend ist die Hoheit der Stadt an einem städtischen Knotenpunkt (in unmittelbarerNähe zu Schulen und Hochschulen, zur zukünftigen Stadthalle, zum Neckarpark, zur Neckarquelle, zum Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar, zum Schwenninger Moos, zu Stadion und Eissporthalle, zum Messegelände u.a.), der sehr sensibel ist gegen unerwünschte Nutzung und sehr wesentlich ist für zukünftige städtische Planungen und Entwicklungen.In einer längeren Perspektive (Villingen-Schwenningen ist zur Zeit dabei, einen Zukunftsplan aufzustellen; in seiner Neujahrsansprache hat der Oberbürgermeister die nachhaltige Entwicklung betont) wird die Stadt als Eigentümerin des Bahnhofs dort wesentliche Akzente setzen können und den Bahnhof als multifunktionale Drehscheibe auch mit privater Initiative aufwerten können, unter anderem als Reisezentrum, als Markthalle, als sozialer und gastronomischer Treffpunkt, als Veranstaltungsraum, als Mobilitäts-Station mit Fahrradverleih und „Radhaus“. Dieses durchaus auch finanziell gewinnträchtige Zusammenspiel von öffentlichen und privaten Akteuren muss vorrangig in öffentlicher, städtischer Trägerschaft geleistet werden. Eine dauerhafte finanzielle Belastung sehen die Verbände nicht."

Unterzeichnet ist das Schreiben von Hildegard Körner, Sprecherin des Landesnaturschutzverbandes,Arbeitskreis Schwarzwald-Baar Anita Sperle-Fleig Regionalgeschäftsführerin desBUND Schwarzwald-Baar-Heuberg, Thomas Schalk, Vorsitzender des NABU Schwarzwald-Baar Michael Neuenhagen, Vorsitzender desTrägervereins Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar, Steffen W. Esslinger, Vorsitzender desSchwarzwaldvereins Schwenningen, Klaus Schmidt, Vorsitzender desSchwäbischen Albvereins Ortsgruppe Schwenningen/Neckar, Erich Nierholz, Vorsitzender der Naturfreunde Ortsgruppe Villingen Ekkehard Hausen, 1. Vorsitzender des VCD-Kreisverbandes Schwarzwald-Baar-RottweilAlexander Theinert, Vorsitzender desDeutschen Alpenvereins, Sektion Baar.