Villingen-Schwenningen Schwenningen erleben: Das Schwenninger Moos ist ein herrliches Stück Natur

Das Schwenninger Moos besticht durch seine natürliche Vielfalt und bildet zugleich ein geliebtes Rückzugsgebiet.

Als Geschichtsbücher unserer Landschaft bezeichnet man gerne die Moorlandschaften, von denen es in unmittelbarer Nähe zur Uhrenstadt Schwenningen auch eines gibt. Das Naturschutzgebiet Schwenninger Moos erreicht man, beginnend am Schwenninger Bahnhof, nach einer kurzen Wanderung durch den Stadtpark Möglingshöhe, der 2010 als Standort für die Landesgartenschau diente, vorbei an der Helios-Arena, die den Schwenninger Wild Wings als Sportstätte dient und hinein in die größtenteils naturbelassene Sumpflandschaft. Jetzt kann man das Schwenninger Moos durchwandern und sich von der Schönheit dieser Landschaft verzaubern lassen.

Unmittelbar erleb- und erlernbar wird die Natur durch einen Moorlehrpfad. Auf Schautafeln, die entlang eines Rundweges installiert sind, kann man allerlei Wissenswertes über die Pflanzen- und Tierwelt dieser einzigartigen Moorlandschaft erfahren. Ein 2013 dort angelegter Vogellehrpfad informierte ausführlich über die Vogelwelt, die dort heimisch ist. Bereits seit vielen Jahren dient das Schwenninger Moos als Naherholungsgebiet und um als solches weiter genutzt werden zu können hat man in einer gemeinschaftlichen Aktion im Zeitraum von 2004 bis 2012 etwa 400 Meter Holzstege angelegt. Diese Aktion, die von Behörden und Institutionen wie auch von vielen ehrenamtlichen Helfern und durch Spendengelder aus privater Hand wie auch von Firmen gleichermaßen getragen wurde, ermöglichte erst die zum Erhalt des Moores notwendige Wiedervernässung und die Erhaltung der Rundwege. Für die Wiedervernässung hatte man den Wasserspiegel anheben müssen und hätte dadurch die Rundwege unterbrochen.

Bestens aufgehoben ist jeder, der mehr über das Schwenninger Moos erfahren will, bei den Moosführern. Die ehrenamtlichen Moosführer, die Führungen zu vielen unterschiedlichen Themen anbieten, erreicht man am besten über das Umweltzentrum unter der Rufnummer 07720/9 96 82 74 oder per Email an moosfuehrer@umweltzentrum-sbn.de.