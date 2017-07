VS-Schwenningen Schwenningen: Fahrzeug geht plötzlich in Flammen auf

Als ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von seinem Hof fahren wollte, stieg plötzlich Rauch aus der Motorhaube auf. Der Wagen geriet in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Einsatzkräfte mussten am Samstag gegen 09:45 Uhr zu einem einen Fahrzeugbrand in der Belchenstrasse ausrücken. Ein Autofahrer wollte seinen Audi vom Hof fahren. Dabei bemerkte er, dass aus der Motorhaube Rauch aufstieg und Funkenflug zu sehen war. Sofot verlies er seinen Wagen und wollte mit einem Wasserfass den Brand löschen, hatte jedoch keinen Erfolg. Daher alarmierte er die Feuerwehr.Als die Feuerwehr Schwenningen an der Einsatzstelle eintraf, stand der Audi bereits in Vollbrand. Da die Flammen auf das Gebäude überzugreifen drohten, wurden weitere Kräfte alarmiert. Ein Ausbreiten der Flammen konnte aber durch einen massiven Löschangriff verhindert werden.Nachdem mit der Wärmebildkamera sichergestellt werden konnte, dass eine weitere Brandgefahr ausgeschlossen war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Die Polizei Schwenningen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Neben der Feuerwehr Schwenningen waren auch der Rettungsdienst, Feuerwehrarzt Dr. Fritzer sowie die Polizei vor Ort. An dem Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in noch nicht bezifferter Höhe.