VS-Villingen Schwarzwaldverein erobert neue Wege

Kürzere Wandertouren bringen mehr TeilnehmerJugendwart stellt 14 Termine auf die Beine.

„Wandern ist eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen und vereint viele gesellschaftliche Trends mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen“, eröffnete Ortgruppenvorsitzende Monika Burger vom Schwarzwaldverein Villingen eine Versammlung, in deren Verlauf die Mitglieder eine Erfolgsbilanz über das vergangene Wanderjahr erhielten.

Das Aufgabengebiet der 1888 gegründeten Ortsgruppe unterteilte Burger in die Kategorien Förderung des Wanderns, Schutz von Natur und Landschaft, Anlegen und Unterhalt von Wanderwegen und Förderung der Heimat- und Kulturarbeit. Jüngstes Kind im Reigen der Aufgabengebiete ist die Familien- und Jugendarbeit, die der Verein in einem eigenen Fachbereich erfolgreich anbietet.

Monika Burger hob den Gemeinschaftssinn innerhalb der rund 500 Mitglieder starken Ortsgruppe hervor, der es gelang, Mitgliederverluste durch Neueintritte zu kompensieren. Das liegt an der Vielfalt eines Wanderprogrammes, das mit den von Ulrike Kopp geführten Sonntagswanderungen und den von Siegfried Held geleiteten Mittwochswanderungen zwei Dauerbrenner beinhaltet. Burger bezeichnete das Vereinsdomizil im Elisabethenturm als Glücksfall. Die regelmäßig in der Zehnscheuer stattfindenden Frühstückstreffen sind ein Volltreffer und eine günstige Gelegenheit zum Kennenlernen.

Die Entscheidung, alle Sonntags- und Mittwochswanderungen in einer längeren und einer kürzeren Tour anzubieten, wirkte sich positiv auf die Zahl der Teilnehmer aus. So beteiligten sich an jeder der 34 Mittwochswanderungen durchschnittlich 37,4 Wanderer. Die Sonntagswanderungen im Winter zählten in sieben Touren 99 Teilnehmer. Bei den zwölf Halbtageswanderungen im Herbst und Winter gingen 276 Wanderfreunde mit. 567 Personen beteiligten sich an den 24 Wanderungen am Sonntag.

Ein letztes Mal berichtete Helmut Brüderle aus seinem Aufgabenbereich als langjähriger Wegewart, den er zuletzt in stellvertretender Funktion ausübte. Brüderle bezeichnete die vor einem Jahr gewählte Claudia Zamboni als engagierte Nachfolgerin, mit der es – zusammen mit den Wegepaten Robert Daum und Michael Müller – gelang, 120 Kilometer örtliche Wanderwege und 30 Kilometer Fernwanderwege zu unterhalten. Jugendwart Udo Held berichtete von 102 Teilnehmern bei 14 Veranstaltungen. Seit einem Jahr betreut Markus Hettich die Neukirchhütte, die im Vorjahr in den Besitz der Forstwirtschaft überging und seit der Renovierung wieder als Ausflugsziel genutzt werden kann.

Wanderprogramm

Der Schwarzwaldverein Villingen unterteilt sein Wanderprogramm in Einzel-, Mehrtages- und Ganztagestouren. Er bietet separate Wanderangebote in den Kategorien Sonntags-, Mittwochs- und Familienwanderungen an. Zudem gibt es eine Kategorie mehrtägiger Wanderungen. 2017 führt der viertägige Wanderausflug in den Odenwald und findet erstmals über Christi Himmelfahrt statt. Die Wanderwoche führt die Teilnehmer nach Nordhessen. Ab sofort nimmt der Verein keine Barzahlungen mehr entgegen und erklärt eine schriftliche Anmeldung erst bei einer Anzahlung aufs Reisekonto als verbindlich. Neu im Programm sind Halbtageswanderungen mit dem Bus.