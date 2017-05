Villingen Schwarzwälder Feinarbeit dominiert in der Schweiz

Forstarbeiter Martin Beha aus Herzogenweiler siegt am Zürichsee mit schwerem Gerät. Rückezug-Fahrer ermitteln ihren Meister. Fanbus mit dabei

VS-Herzogenweiler – Der Bär mit den sanften Pranken, Martin Beha, wollte wieder einmal zuschlagen. Der Forstarbeiter aus Herzogenweiler mit den eisernen Nerven und den sensiblen Daumen stellte sich der starken Konkurrenz der Schweizer Forwarder-Rückezug-Fahrer auf ihrer Meisterschaft im Rahmen der Holzerwettkämpfe auf dem Pfannenstiel über dem Zürichsee. Klasse Wetter und tolle Aussichten – auch für Martin Beha?

Nun, auch seine Sterne standen gut, denn schon am ersten Tag setzte sich der deutsche Matador gegen nicht weniger als 27 lokale Konkurrenten in den Ausscheidungskämpfen souverän durch und wurde Tagessieger.

Am zweiten Tag, zur mittäglichen Stund, rauschte dann sogar ein Fan-Bus aus dem dem heimatlichen Schwarzwald an. Er war bestückt mit Fans aus Herzogenweiler, Marbach, Pfaffenweiler und Unterkirnach, zu allem entschlossen, ihrem Helden in den Finalrunden mit allem, was sie hatten, seelisch und moralisch den Rücken zu stärken. Die Hindernisstrecke, die zu meistern war, umfasste vier Stationen mit differenzierten Problemstellungen.

Zuerst mussten 15 fünf Meter lange Stämme, genannt Rückel, einzeln mit dem Kran maßgerecht aufgeladen und dann in Bünden wieder abgeladen, dabei aber maßgenau gestapelt und ausgerichtet werden. Nur zehn Zentimeter durfte ein Stamm maximal überstehen, ansonsten gab es Strafpunkte. Auf Station zwei wurde ein Wasserbehälter mit drei Standbeinen, randvoll, aufgenommen, über eine wellige Strecke transportiert und dann auf drei schmalen Stützpunkten punktgenau wieder abgestellt, wobei der Wasserverlust insgesamt möglichst gering gehalten werden sollte.

Danach mussten zwei Rückel mit 15 Zentimeter Durchmesser durch einen Eisenreifen mit 60 Zentimeter Durchmesser von beiden Seiten aus durchjongliert werden, ohne anzuecken. Am Schluss sollten fünf Rundklötze aufeinander zu einem Turm gestapelt werden. Erschwerend dabei war, dass zwei Klötze gespalten waren, so dass sie vor dem Anheben erst noch mit der Kranzange zusammengefügt werden mussten. Und um das Ganze noch nerviger zu machen, wurden die Konkurrenten paarweise auf Parallelkurse geschickt. Sieger war der Schnellste, abzüglich der verrechneten Fehlerpunkte.

In drei Finaldurchgängen wurde nun der Endsieger ermittelt. Und siehe da, für den Schwarzwälder Anhang gab es viel zu jubeln. Ihr Martin war jeweils der Schnellste und hatte auch die wenigsten Verlustpunkte aufzuweisen. Von den 8000 möglichen Punkten erreichte der Held aus dem Schwarzwald 7340 und ließ damit die Konkurrenz deutlich hinter sich. Schweizer Meister wurde Beha verständlicherweise dennoch nicht, dazu fehlte ihm schließlich die eidgenössische Staatsbürgerschaft. Das tat der Freude des Siegers jedoch keinen Abbruch.

Forwarder

Als Forwarder, Rückezug oder Tragrückeschlepper wird in der Holzernte ein Fahrzeug bezeichnet, das geerntetes Holz aus dem Bestand rücken, aufladen und an den befahrbaren Waldweg transportieren kann. Im Gegensatz zum Skidder, der als Nachfolger des Rückepferds betrachtet werden kann, vermag ein Forwarder die Baumstämme auch auf seinem Transportgestell oder -anhänger zu sammeln und dann komplett abzutransportieren. Ein Forwarder kann bis zu 18 Tonnen Holz zuladen. (ble)