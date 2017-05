Villingen-Schwenningen Schwarzer Mustang ist der Star beim Autofrühling

Groß, klein, chromblitzend, praktisch oder schick: beim Autofrühling in der Villinger Innenstadt waren am Samstag zwölf Autohäuser mit 100 Modellen vertreten. Für den ein oder anderen bedeutete das Frühlingsgefühle der anderen Art.

Wer auf vier Rädern in den Frühling fahren möchte, kam am Samstag beim Flanieren über den Stadtanzeiger-Autofrühling in der Innenstadt voll auf seine Kosten und hatte die Qual der Wahl.

Das Angebot: Große, kleine, extravagante, glänzend, chromblitzend, praktisch oder schick – die Autohersteller präsentierten wieder einmal die neuesten Modelle auf dem Automarkt. Zwölf Autohäuser mit insgesamt 100 Automobilen funktionierten die ganze Innenstadt zum riesigen Autosalon um. Die Gelegenheit, sich zu informieren, sich umzuschauen und in Ruhe hinter dem Lenkrad einmal Probe zu sitzen, nutzten unzählige Besucher. Es war für jeden etwas dabei. "Es ist einfach total praktisch, wenn man hier in der Innenstadt alle Marken gleichzeitig besichtigen kann und nicht zeitaufwendig von einem Autohändler zum nächsten fahren muss", findet Jürgen Wehrle aus Villingen, der auf der Suche nach einem Nachfolger seines jetzigen, in die Jahre gekommenen Gefährtes ist. Gysbert Velthuizen dagegen ließ sich als Autoliebhaber genüsslich durch das Geschehen in der Innenstadt treiben.

Die Besonderheit: Neben der riesigen Palette an "normalen" Fahrzeugen jedweder Größe – auch motormäßig – verweilte das Auge gern an dem tiefschwarzen Mustang in der Niederen Straße, oder dem flottes Fahrgefühl versprechenden BMW mit Flügeltüren auf dem Latschariplatz. Nur allzu gern klemmten sich die Männer da mal hinter das Lenkrad, wenn auch mancher "einen Schuhlöffel" brauchen würde um da hinein zukommen, wie es einer der Betrachter humorvoll vermerkte. Nichtsdestotrotz konnte man das Gefühl genießen und auch die Damenwelt fand Gefallen an der umfangreichen Auswahl und auch die künftigen Autofahrer schauten eifrig mit.

Die Händler: Die Autoschau sei nicht unbedingt der große Verkaufstag erklärte einer der Aussteller, die Käufer seien nicht mehr so schnell entschlossen. Es gehe vielmehr um die Beratung. "Es geht viel um Kontakte", bestätigt Wolfgang Schwierz, der mit motorisierten Gartengeräten vor Ort war. Die geschlossenen Kontakte würden sich lange nach der Schau noch auswirken.