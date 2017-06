Villingen-Schwenningen Schulden noch nicht besorgniserregend: Die Doppelstadt liegt im guten Durchschnitt

Auch wenn die Bilanz auf den ersten Blick gut aussieht, birgt sie einige Tücken. Größte Schuldenmacher sind kommunale Betriebe. Eine Übersicht der Stadtfinanzen.

Villingen-Schwenningen – In der 15-jährigen Amtszeit von Oberbürgermeister Kubon wurden die Schulden des städtischen Haushaltes halbiert. Das klingt nach toller Bilanz. Allerdings: Dies ist nur ein Teil der Wahrheit. Viele städtischen Aufgaben wurden in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Haushalt in kommunale Gesellschaften ausgelagert. Und dort sind die Schulden zuletzt stark angestiegen. Das klingt nach schlechter Bilanz. Doch auch diese Aussage ist falsch. Insgesamt ist die Stadt recht solide aufgestellt. Im Folgenden ein differenzierter Blick auf die Stadtfinanzen.

Haushalt-Schulden halbiert: In Kubons zweitem Amtsjahr im Jahre 2004 hatte die Verschuldung der Stadt einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Mit knapp 60 Millionen Euro stand Villingen-Schwenningen bei den Banken in der Kreide. Die Steuereinnahmen brachen ein, die Stadt geriet in die „Finanzkrise“. Inzwischen hat sich die Lage stark entspannt. Ende 2015 lag der Schuldenstand bei 34 Millionen und er wird, so prognostizierte Stadtkämmerer Hans Kech auf Anfrage des SÜDKURIER, Ende 2017 auf rund 30 Millionen Euro absinken. Damit hat die Stadt in eineinhalb Jahrzehnten ihre Schuldenbelastung halbiert.

Diese positive Entwicklung ist vor allem drei Faktoren zu verdanken: Den Bemühungen des Gemeinderates um eine solide Haushaltsführung, der Tatsache, dass die technischen Ämter den Investitionsbeschlüssen des Gemeinderates zeitlich nicht hinterherkommen und drittens und ganz wesentlich der guten wirtschaftlichen Entwicklung. Dank der ungewöhnlichen langen Hochkonjunkturphase seit 2010/11 konnte die Stadt mit sprudelnden Steuereinnahmen problemlos Schulden abbauen. „Mit unserem Schuldenstand liegen wir unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte in Baden-Württemberg“, konstatiert Stadtkämmerer Hans Kech. Schulden ausgelagert: Anders sieht es bei den Schulden der städtischen Gesellschaften aus. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Gemeinderat immer mehr Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge in kommunale Unternehmen, meist Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Eigenbetriebe, ausgelagert. Inzwischen gibt es davon über 30 Betriebe, Tendenz steigend. Vor allem Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, Spardruck und Steuervorteile waren die Ursachen für diese Ausgliederungen.

Anders sieht es bei den Schulden der städtischen Gesellschaften aus. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Gemeinderat immer mehr Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge in kommunale Unternehmen, meist Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Eigenbetriebe, ausgelagert. Inzwischen gibt es davon über 30 Betriebe, Tendenz steigend. Vor allem Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, Spardruck und Steuervorteile waren die Ursachen für diese Ausgliederungen. Klinikum haut rein: Im Jahre 2003 lag der städtische Anteil der Schulden aller städtischen Beteiligungsgesellschaften bei 118,2 Millionen Euro. Im Jahr 2015 waren es bereits 206 Millionen. Ein enormer Anstieg. Das liest sich dramatisch, darf aber relativiert werden. Denn ab 2012 schlug der Neubau des neuen Schwarzwald-Baar-Klinikums zu Buche, an dem die Stadt als Partner des Landkreises zunächst mit einem Anteil von 57,5 Prozent, inzwischen mit noch 39,7 Prozent beteiligt ist. Allein dieses Großprojekt belastet den Schuldenstand der Stadt derzeit mit über 60 Millionen Euro. Für Stadtkämmerer Hans Kech ist der Gesamtschuldenstand, lässt man den „Sonderfaktor Klinikum“ beiseite, nicht besorgniserregend. „Bei den Gesellschaften liegen wir leicht über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte“, berichtet er.

Im Jahre 2003 lag der städtische Anteil der Schulden aller städtischen Beteiligungsgesellschaften bei 118,2 Millionen Euro. Im Jahr 2015 waren es bereits 206 Millionen. Ein enormer Anstieg. Das liest sich dramatisch, darf aber relativiert werden. Denn ab 2012 schlug der Neubau des neuen Schwarzwald-Baar-Klinikums zu Buche, an dem die Stadt als Partner des Landkreises zunächst mit einem Anteil von 57,5 Prozent, inzwischen mit noch 39,7 Prozent beteiligt ist. Allein dieses Großprojekt belastet den Schuldenstand der Stadt derzeit mit über 60 Millionen Euro. Für Stadtkämmerer Hans Kech ist der Gesamtschuldenstand, lässt man den „Sonderfaktor Klinikum“ beiseite, nicht besorgniserregend. „Bei den Gesellschaften liegen wir leicht über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte“, berichtet er. Die großen Schuldenbetriebe: Zu den größten „Schuldenmachern“ unter den städtischen Gesellschaften gehören der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rund 65 Millionen), die Stadtwerke (städtischer Schuldenanteil: 27,4 Millionen), die städtische Wohnungsbau GmbH (ebenfalls 27,4 Millionen), der Abwasserzweckverband Obererer Neckar (9,3 Millionen) und die Technischen Dienste VS (8,7 Millionen).

Zu den größten „Schuldenmachern“ unter den städtischen Gesellschaften gehören der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rund 65 Millionen), die Stadtwerke (städtischer Schuldenanteil: 27,4 Millionen), die städtische Wohnungsbau GmbH (ebenfalls 27,4 Millionen), der Abwasserzweckverband Obererer Neckar (9,3 Millionen) und die Technischen Dienste VS (8,7 Millionen). Sorgenkind Abwasser: Vor allem der rasante Schuldenanstieg im Abwasserbereich von 50 Millionen (2003) auf mittlerweile 65 Millionen Euro sorgte in den vergangenen Jahren für großes Unbehagen bei manchen Gemeinderäten. Die tiefere Ursache des Unbehagens liegt im Gebührenrecht von Baden-Württemberg, das es den Kommunen nicht erlaubt, den Haushalten höhere Gebühren abzufordern, um Rücklagen zu bilden. Im Moment werden Investitionen im Abwasserbereich damit weitgehend über neue Darlehen finanziert, der Schuldenstand wächst. „Die Verschuldung kann erst gestoppt werden, wenn wir das Abwassernetz saniert haben und die Investitionen zurückfahren“, sagt Stadtkämmerer Kech. Die Alternative wäre, wenn die Stadt den Abwasserbereich aus ihrem Kernhaushalt bezuschussen würde. „Dann fehlt uns aber das Geld anderer Stelle.“ Angesichts des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für Kredite sieht Kech aber keine Gefahr, dass die Abwassergebühren den Bürgern um die Ohren fliegen werden. „Wir lassen die Verschuldung erst einmal laufen, sie ist noch im vertretbaren Rahmen und derzeit nicht beunruhigend.“ Allerdings, so versichert er, „werden wir diese Entwicklung im Auge behalten und bei Bedarf gegensteuern“.

Vor allem der rasante Schuldenanstieg im Abwasserbereich von 50 Millionen (2003) auf mittlerweile 65 Millionen Euro sorgte in den vergangenen Jahren für großes Unbehagen bei manchen Gemeinderäten. Die tiefere Ursache des Unbehagens liegt im Gebührenrecht von Baden-Württemberg, das es den Kommunen nicht erlaubt, den Haushalten höhere Gebühren abzufordern, um Rücklagen zu bilden. Im Moment werden Investitionen im Abwasserbereich damit weitgehend über neue Darlehen finanziert, der Schuldenstand wächst. „Die Verschuldung kann erst gestoppt werden, wenn wir das Abwassernetz saniert haben und die Investitionen zurückfahren“, sagt Stadtkämmerer Kech. Die Alternative wäre, wenn die Stadt den Abwasserbereich aus ihrem Kernhaushalt bezuschussen würde. „Dann fehlt uns aber das Geld anderer Stelle.“ Angesichts des anhaltend niedrigen Zinsniveaus für Kredite sieht Kech aber keine Gefahr, dass die Abwassergebühren den Bürgern um die Ohren fliegen werden. „Wir lassen die Verschuldung erst einmal laufen, sie ist noch im vertretbaren Rahmen und derzeit nicht beunruhigend.“ Allerdings, so versichert er, „werden wir diese Entwicklung im Auge behalten und bei Bedarf gegensteuern“. Stadtwerke konsolidieren: Nicht besorgniserregend, so betont Geschäftsführer Ulrich Köngeter, seien auch die Schulden der Stadtwerke VS von 39 Millionen Euro, von denen 27,4 Millionen zu Lasten der Stadt VS gehen. Was sind Ursache der hohen Schulden? Die Stadtwerke haben zum einen erhebliche Summen in den Kauf des Gasnetzes von St. Georgen sowie der Stromnetze von Pfaffenweiler und Obereschach, zum anderen in Beteiligungen bei anderen Stromkonzernen investiert, die inzwischen gute Gewinne abwerfen. Es handelt sich also um lohnende Investitionen. Die verlustbringenden Parkhäuser wurden indes abgestoßen. Hinzu kommt: Die Schuldenlage dürfte sich bald entspannen. Köngeter sieht Stand heute „in den kommenden Jahren keine nennenswerten Investitionen“ am Horizont, die über die üblichen Netzinvestitionen hinausgehen. Doch auch jetzt sei die Verschuldung unbedenklich. Den knapp 40 Millionen Schulden steht ein Anlagevermögen von fast 100 Millionen gegenüber. Eine 40-prozentige Fremdfinanzierung des Anlagevermögens sei aus Bankensicht ein guter Wert.

Die städtischen Betriebe

Die Stadt führt mittlerweile Regie in über 30 kommunalen Betrieben oder ist mit anderen Partnern an einer Gesellschaft beteiligt. Beispielsweise gehören die Stadtwerke zu 70 Prozent der Stadt und zu 30 Prozent dem Energieversorger Thüga.

Aus dem städtischen Haushalt in kommunale Betriebe ausgelagert wurden in den vergangenen Jahren beispielsweise die Schwimm- und Hallenbäder, die inzwischen verkauften Parkhäuser oder der ehemalige Familienpark, die Schwenninger Kunsteisbahn GmbH, die städtischen Wohnungen, das Schwarzwald-Baar-Klinikum, die Wirtschafts- und Tourismusförderung, die städtischen Kultur- und Tagungsstätten, zwei Abwasserzweckverbände, der Bauhof, die Stadtentwässerung VS, die Breitbandversorgung und manches mehr. (est)