Villingen-Schwenningen Schüsse im Rockerstreit? Staatsanwalt ermittelt bei Talheim

Mutmaßlicher Streit innerhalb einer Rockergruppierung – 26-Jähriger mit Schussverletzungen aufgefunden

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Rottweil führen seit Donnerstag intensive Ermittlungen bezüglich eines Vorfalls, der sich nach Angaben eines Sprechers am vergangenen Abend gegen 19 Uhr in Talheim ereignet hat. Anwohner hatten der Polizei demnach eine heftige Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gemeldet. Im Verlauf des Streits seien auch Schüsse gefallen, so die Anrufer. Noch während der Sachverhaltsabklärung wurde auf einem nur wenige Kilometer entfernten Parkplatz an der Bundesstraße 523 ein 26-jähriger Mann mit Schussverletzungen angetroffen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Der schussverletzte 26-jährige Mann befindet sich im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht indes nicht, hieß es abschließend.