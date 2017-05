VS-Villingen Schülerinnen streiten für Girl Power  und Anne Frank steht Patin

Ein Themenabend im K3 soll auf Frauenrechte und das Thema Zivilcourage aufmerksam machen. Veranstaltet wird er von fünf Anne-Frank-Botschafterinnen.

Fünf Schülerinnen des Hoptbühlgymnasiums und des Gymnasiums am Deutenberg haben sich im Anne-Frank-Zentrum in Berlin zu Anne-Frank-Botschafterinnen fortgebildet. Dort haben sie ein Projekt entwickelt, mit dem sie auf die Frauenrechte und das Thema Zivilcourage aufmerksam machen. Dieses ausgearbeitete Projekt wollen die Botschafterinnen der Öffentlichkeit präsentieren und laden zu einem Vortrag am Samstag, 20. Mai, ins Café des Jugend- und Kulturzentrums K3, Kalkofenstraße 3a, im Stadtbezirk Villingen ein. Beginn ist um 20 Uhr. Am Vorbild der jungen Jüdin gestalten die Schülerinnen aus Villingen-Schwenningen einen Themenabend unter dem Motto „Girl Power“ der zum Informieren und Diskutieren einladen soll. Mit dem Leben und dem Schicksal der jungen Jüdin Anne Frank haben sich 2016 bei der Wanderausstellung im Franziskaner viele Jugendliche aus der Stadt auseinandergesetzt und die Besucher durch die Ausstellung geführt.