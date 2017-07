Villingen-Schwenningen Schüler müssen um ihr Obst bangen

Der Gemüse- und Obstlieferant Blessing hat mit immer mehr Vorschriften zu kämpfen, um im Rahmen des Schulfruchtprogrammes Schulen und Kitas beliefern zu können

VS-Villingen (us) Der öffentliche Verkauf im Obst- und Gemüsemarkt Peter Blessing an der Singener Straße wird ab dem nächsten Wochenende Geschichte sein. "So still, wie wir das hier vor 15 Jahren begonnen haben, wollten wir es beenden", erklärt Peter Blessing.

Dass es nun dennoch Wehmut gibt, da man viele treue und gern gesehene Kunden verliert, will er nicht verhehlen. "Das ist uns nicht leicht gefallen, ist aber eine wirtschaftliche Entscheidung". Das "Problem" sei, dass der Betrieb in den vergangenen 15 Jahren hier am Ort beständig gewachsen sei. Von anfangs noch 880 Quadratmetern Fläche und drei Sprintern als Fahrzeugpark ist man heute bei 1300 Quadratmetern und acht 7,5-Tonnern angekommen. Und der Haupterwerb, so betont Peter Blessing, sei nun mal der Großhandel und die Gastronomie. Denn für immer frische Ware bedarf es eines großen Umschlages. Das heißt Umsatz und Menge, die auch größere Lager benötigt. "Dafür brauchen wir den bisher für Privatkunden vorbehaltenen Bereich", so Blessing.

Was ihm jedoch noch mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist das von ihm bisher in der Region belieferte Schulfruchtprogramm. Denn auch das steht auf der Kippe. Allerdings aus ganz anderen Gründen. "Das hat mir immer am Herzen gelegen, das habe ich für die Region getan", erläutert Blessing.

Dabei geht es vor allem darum, Schulen und auch Kindertagesstätten mit frischem Obst zu beliefern. "Wir hatten immer allein nur für Villingen-Schwenningen einen eigenen Wagen mit Fahrer, der morgens die einzelnen Schulen und Kitas abgefahren ist, um jeweils eine oder zwei Kisten Obst zu liefern", erklärt der Inhaber.

Doch die Rahmenbedingungen seien mittlerweile geradezu "von Richtlinien verseucht", so Blessing. Da müsse man für jede Portion einen eigenen Antrag stellen, ständig änderten sich die Vorschriften, ein geradezu übertriebener Verwaltungsaufwand müsse betrieben werden, um die Zuschüsse auch zu erhalten. Ob das derzeit noch laufende Schulfruchtprogramm noch über diesen Herbst hinaus weiter läuft, steht nun auf der Kippe.