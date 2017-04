Villingen-Schwenningen Schüler führen "Hänsel und Gretel" auf

Grundschule mit zauberhaftem Opernprojekt, Förderverein ermöglicht Einsatz des Ensembles der Jungen Oper Detmold

VS-Pfaffenweiler (in) Am Donnerstag, 6. April um 18 Uhr ist es soweit: Mit einer öffentlichen Aufführung der Märchenoper "Hänsel und Gretel" nach Engelbert Humperdinck belohnen sich die Schüler, Lehrer und Eltern der Grundschule Pfaffenweiler für dreiwöchige Arbeit und Engagement. Mit guter Vorbereitung in Workshops, weiteren Aktionen von Eltern und Förderverein und der professionellen Unterstützung des Ensembles der Jungen Oper Detmold, das seit Dienstag mit dabei ist, wurde ein bühnenreifes Stück einzustudieren. Am Donnerstag wird das Stück, an dem alle 80 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Pfaffenweiler beteiligt sind, in der Festhalle aufgeführt. Bereits jetzt kann man sich im Vorverkauf die Eintrittskarten sichern.

"Wir singen an unserer Schule täglich", erzählt Schulleiterin Claudia Reichmann "und das Thema Märchen liegt uns am Herzen, weil alle Märchen etwas Geheimnisvolles, etwas Fantasievolles und zugleich etwas Erzieherisches in sich bergen." Alle zwei Jahre startet man an der Schule ein Klassen übergreifendes Projekt, das meist über drei Wochen läuft und an dem alle Schüler und Lehrkräfte beteiligt sind. Das Thema Märchen fördere die Gemeinschaft, so Reichmann, und lasse zugleich aber Raum für Fantasie. Es verstärke das zauberhafte Denken, das in den meisten Kindern vorhanden ist, und es hält am Ende immer ein, für die Kinder wichtiges, glückliches Ende bereit. Um den Kindern bei diesem Projekt die Musik und insbesondere die Oper näher zu bringen, hat man sich der professionellen Hilfe der Jungen Oper Detmold versichert. "Glücklicherweise hat uns unser Förderverein die notwendigen Gelder zur Verfügung gestellt", freut sich die Schulleiterin.

In vielen Unterrichtsstunden stand das Thema Märchen immer wieder im Fokus, es gab eine Beteiligung der Eltern, einige Schüler haben eigene Märchen geschrieben und man hatte einmal sogar eine professionelle Märchenerzählerin zu Gast. Sämtliche Plakate und auch die Bühnenbilder wurden von den Schülern entworfen und hergestellt und im Vorfeld gab es sogar ein von den Eltern organisiertes gemeinsames Märchenfrühstück. Auf die Aufführung am Donnerstag darf man jetzt zu Recht gespannt sein, werden die Schüler doch zusätzlich von den professionellen Gesangsstimmen der Jungen Oper Detmold unterstützt.

Die Junge Oper Detmold macht es sich zur Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Welt der Oper heranzuführen. "Wir warten nicht darauf, dass die Kinder zu uns kommen, wir kommen direkt zu ihnen." Man fahre auf Wunsch bundesweit in jede Schule und verwandeln Turnhalle, Aula, Mehrzweckhalle, Kirche oder Gemeindesaal zu einer Opernbühne. Das nehme vielen Kindern und Jugendlichen, aber auch Eltern und Lehrern die erste Hemmschwelle. Durch die Selbsterfahrung und Beschäftigung mit dem Thema werde spielerisch eine Brücke zur Oper geschlagen.