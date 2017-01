Villingen-Schwenningen Schüler entfalten ihr Debattiertalent

Erstmals findet ein Schulentscheid des Wettbewerbs Jugend debattiert am Gymnasium am Hoptbühl statt.

Während anderswo auf der Welt „alternative Fakten“ die Runde machen, wurde am Gymnasium am Hoptbühl (GaH) in dieser Woche fair und auf hohem Niveau mit Worten und Meinungen gekämpft. Erstmals fand am GaH ein Schulentscheid des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ statt. 16 Schüler aus der Mittel- und Oberstufe hatten sich zuvor gegen die Mitschüler ihrer Klassen durchgesetzt und kämpften nun um die Teilnahme am Regionalwettbewerb.

Das erste Ticket für die Fahrt nach Hinterzarten konnten David Reisle und Tim Schlenker aus der Kursstufe lösen. In einer launigen Diskussion über die Einführung neuer Gemeinschaftsschulen hatten sie die besten Argumente auf ihrer Seite. Angespannter wirkten die Schüler der Mittelstufe vor den Diskussionen. Kein Wunder, traten sie doch vor großem Publikum auf. Dennoch ließen sich die meisten Schüler davon nicht beirren. Wie bei den Schülern der oberen Klassen wurden sie kurz vor der Diskussion der Pro- oder Kontraseite zugelost und mussten ihre vorbereiteten Argumente nach festgelegten Regeln vortragen.

Nach einer ersten Runde blieben sechs Schüler im Rennen. Diese traten dann in einer Finaldiskussion gegeneinander an. Diese drehte sich um die Frage, ob das illegale Entsorgen von Müll mit höheren Strafen verbunden werden sollte. In dieser Diskussion konnte schließlich Neuntklässler Steven Stark die Jury aus Lehrern und Schülern überzeugen. Mit klaren Argumenten und guten Reaktionen auf die Aussagen der Gegenseite gewann er die Diskussion, dicht gefolgt von Leon Kieninger, der ebenfalls die neunte Klasse besucht. Dieser konnte vor allem mit klaren und sauber formulierten Aussagen punkten.

Matthias Restorff war als organisierender Lehrer höchst zufrieden mit den Diskussionen und den Kandidaten, die er nun beim Regionalwettbewerb für das GaH aufbieten kann: „Ich habe mir einen solchen Wettbewerb am GaH gewünscht. Die Schüler profitieren stark von „Jugend debattiert“ und es macht einfach Spaß, sie ihre Talente entfalten zu sehen“, meinte der Deutschlehrer.