VS-Villingen Schüler beweisen den richtigen Geld-Riecher

Erfolgreiche Zehntklässler des Gymnasiums am Hoptbühl beim Planspiel Börse

VS-Villingen (sk) Im Gemeinschaftskunde-Unterricht und im vierstündigen Wirtschaftskurs hatten Schüler des Gymnasiums am Hoptbühl in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, am Planspiel Börse der Sparkasse Schwarzwald-Baar teilzunehmen. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler mit den Vorgängen an der Aktienbörse vertraut zu machen. Jede Kleingruppe erhält dazu Mitte September virtuell 50 000 Euro und hat die Aufgabe, dieses Geld so gewinnbringend wie möglich anzulegen. Mitte Dezember wird abgerechnet.

In diesem Jahr gelang es einem Team aus der 10a, bestehend aus Mikail Cinar, Nico Porsch und Robin Karcher, das Geld innerhalb von drei Monaten um mehr als 13 000 Euro auf 63 286 Euro zu vermehren. Dabei investierten die Spieler ihr Geld vor allem in vermeintlich schwache Firmen, wie beispielsweise die spanische Caixabank. Dahinter steckt Kalkül: Die Aktienwerte größerer und stärkerer Firmen sind schon zu Beginn des Spieles so hoch, dass die Gewinnspanne über einen Zeitraum von drei Monaten in der Regel relativ gering ist. Bei dem Setzen auf die Außenseiter benötigt man neben Firmenkenntnissen auch viel Glück.

Dieses war der Gruppe aus der 10a in diesem Jahr hold. Sie holten den ersten Platz im Verband Schwarzwald-Baar, den fünften Platz in Baden-Württemberg und bundesweit den 13. Platz. Pech hatten sie insofern, weil sie Anfang Dezember bundesweit über einen Tag sogar Platz 1 halten konnten. Freuen konnten sich die Sieger über ein Preisgeld von 300 Euro.