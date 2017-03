Villingen-Schwenningen Schriftzug zum Stadtjubiläum: OB kauft Rathaus-Reliefs

Die zunächt für ein Jahr angebrachten Kunstwerke zum Stadtjubiläum in Schwenningen, Villingen und Tannheim bleiben nun dauerhaft

Oberbürgermeister Kubon kauft die drei Messing-Reliefs, die im Zuge des Stadtjubiläums an den Rathäusern in Villingen, Schwenningen und Tannheim angebracht worden sind, das teilt Pressesprecherin Oxana Brunner am Donnerstagabend auf Nachfrage des SÜDKURIER mit.

Den genauen Kaufpreis gibt die Stadt nicht bekannt, sagt nur so viel: "Die Kosten liegen in einem Rahmen, in dem der Oberbürgermeister noch selbst, also ohne Zustimmung des Gemeinderats, entscheiden darf." Die Grenze beträgt 25 000 Euro.

Ursprünglich war geplant, die Kunstwerke nach einem Jahr wieder abzuhängen. Für den Kauf entschieden habe sich der OB aus zwei Gründen. Zum einen gefallen ihm die Werke selbst "sehr gut", zum anderen habe er von vielen Bürgern positive Rückmeldungen bekommen.

Die drei Messing-Reliefs des Künstlers Philipp Goldbach zeigen, in karolingischen Minuskeln, die Schriftzüge: ad Suuanningas mansum (Schwenningen), ad tanheim mansum (Tannheim) und ad filingas mansis (Villingen) – was jeweils der Bezeichnung der Stadt im Jahre 817 entspricht.

Wendelin Renn, Leiter der städtischen Galerie und für den Wettbewerb aus dem die Kunstwerke hervorgingen mit verantwortlich, fand es bereits im Vorfeld "prima, wenn was Bleibendes an das Jubiläumsjahr erinnert."