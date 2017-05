Villingen-Schwenningen Schon wieder ein E-Bike weg: Diebe gehen in der Doppelstadt um

Jetzt wurde solch ein Rad direkt aus der Garage in Villingen-Schwenningen gestohlen. Richtigen Moment genau abgepasst.

Diebe stahlen bereits zum wiederholten Mal in den vergangenen Tagen Elektro-Räder. Zuletzt entwendete am Dienstag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter solch ein E-Bike aus einer Garage in der Bürkstraße in VS-Schwenningen. Die Besitzerin des Rades stellte dieses zuvor in ihrer Garage ab und sicherte es mit einem Spiralschloss. Sie nahm den Akku sowie den Schlüssel mit. Die Garage schloss sie ebenfalls ab. Gegen 13.30 Uhr öffnete ihr Ehemann die Garage, hier war das E-Bike der Marke KTM noch da. Als die Fahrradbesitzerin dann gegen 14.15 Uhr in die Garage ging, stand diese offen und das E-Bike samt Schloss war verschwunden, heißt es in der Polizeimeldung. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl des E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.