Beim Rangieren hat der Fahrer eines Schneeräumfahrzeugs am Montagmorgen hohen Schaden verursacht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Schneeräumfahrzeug war am Montagmorgengegen 8 Uhr in der Görlitzer Straße im Gewerbegebiet Vockenhausen unterwegs. Der Fahrer des Schneeräumtraktors fuhr rückwärts und achtete dabei laut Polizei nicht auf einen dahinter stehenden BMW. Während der Traktor unbeschädigt blieb, entstand an dem BMW rund 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.