VS-Villingen Schneckenessen, Spitalmiste und Geldbeutelwäsche  So endete früher die Fasnet in Villingen

Schneckenessen, Spitalmiste und Geldbeutelwäsche – So endete früher die Fasnet in Villingen

Im Jahr 1750 begraben die Narren die Fasnet am Aschermittwoch mit Schaufeln, Hacke und zur Musik auf der Spitalmiste. Eine von vielen Moden für das Ende der närrischen Tage.

Wie der närrische Chronist berichtet, suchte man dereinst um 1750 unter Klagerufen und mit Fackeln und Laternen nach den hohen Tagen der Fasnet, wo sich am Aschermittwoch die doch gerade erst jung gewordene Fasnet versteckt hatte. Und auch das Fastnachts-Vergraben mit einem „Leichenbegängnis“ war närrisch in Mode, verbunden mit einer Geldbeutel-Wäsche am Marktbrunnen und der Anteilnahme von Narrovater und einer ehemals aktiven Narrenmutter.

Der Leichenzug mit Standartenträger und den nächsten Verwandten in schwarzen Ratsmänteln bewegte sich in Richtung Spitalmiste an der Rabenscheuer, dort, beim „Schwanen“ am Münsterpatz. Jedoch nicht, ohne dass der Zug öfters Halt machte, um sich in den angrenzenden Wirtschaften „Trost und Stärke“ anzutrinken, wie Albert Fischer 1922 in seinem blauen Fasnet-Büchlein schreibt.

Während diese Art der Trauer im Laufe des 19. Jahrhunderts „in Abgang geriet““, so Fischer, fand sich eine neue Bewegung, den Aschermittwoch als Ende der Fasnet und als Beginn der Fastenzeit zu feiern. Bei verschlossenen Fensterläden wurde am Aschermittwoch ein „Schneckenball“ abgehalten. Der wurde so benannt, weil als Fastenspeise Schnecken gegessen wurden.

Fischer schreibt dazu: „Nachmittags wurde dann von einigen Narros in bescheidener Weise die Fasnacht vergaben“. Als Fischer dieses Zeremoniell 1914 „Aus Villingens Vergangenheit“ aus Protokollen und Berichten ausgegraben hatte, war man geneigt, eine solche Zeremonie wieder aufzufrischen und absolvierte gar eine solche Feier am damaligen „äschrigen Mittwoch“. Ein ausgestopfter Narro habe die Fasnacht verkörpert, die „unter den monotonen Klängen des Chopin'schen Trauermarsches nach einer Miste an der östlichen Stadtmauer verbracht und dort begraben wurde“.

Der Narrovater hielt dabei eine ergreifende Leichenrede. Mit diesem Akt hatte die Feierlichkeit ihr längeres Ende erreicht, denn die Fasnet musste von da an „sechs Jahre schlummern“, bis sie nach dem 1. Weltkrieg 1920 erstmals wieder das Licht der Welt erblickte.

Der Aschermittwoch

Mit dem Aschermittwoch beginnt seit dem Pontifikat Gregors des Großen die 40-tägige Fastenzeit; es ist der Tag nach dem Fastnachtsdienstag. Die Benennung stammt von dem Brauch, in der Heiligen Messe dieses Tages die Asche von verbrannten Palmzweigen des Vorjahres zu segnen und die Gläubigen mit einem Kreuz aus dieser Asche zu markieren, dem Aschenkreuz, das zu heilswirksamen Zeichen, den Sakramentalien zählt. Die Fastenzeit soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte und auf Ostern vorbereiten.