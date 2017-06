Villingen-Schwenningen Schluss mit Gratisparken beim Villinger Hallenbad

Weil sich immer mehr Dauerparker auf dem Parkplatz des Villinger Hallenbades breit machen, will die Stadt den Platz jetzt umgestalten, mit einer Schranke versehen und Parkgebühren verlangen. Wer nicht das Bad besucht, soll dann vier Euro pro Stunde bezahlen.

VS-Villingen (spr) Die Zeit des Gratisparkens beim Villinger Hallenbad ist bald vorbei. Zumindest für Nicht-Besucher des Hallenbads, des dortigen Restaurants oder des Hebammenhauses. Die Bädergesellschaft VS will den Parkplatz künftig bewirtschaften. Dazu wird eine Schrankenanlage installiert. Pro Stunde werden vier Euro fällig.

Als Grund für die Maßnahme nennt Ulrich Köngeter, der Geschäftsführer der Stadtwerke VS, zu denen die Bädergesellschaft gehört, die steigende intensive Nutzung des Parkplatzes von Nicht-Badegästen. "Wir wollen, dass unsere Badegäste die Chance auf einen Parkplatz haben", so Köngeter. Besonders, seit ein Parkplatz unweit des Hallenbads aufgrund von Bauarbeiten nicht mehr zur Verfügung steht, hat sich der Hallenbadparkplatz zum Dauerabstellplatz entwickelt. Für Hallenbadbesucher entwickelt sich die Parkplatzsuche zum Geduldsspiel.

Die Installation einer Schrankenanlage will die Bädergesellschaft auch dazu nutzen, den Parkplatz zu modernisieren und mehr Stellplätze zu schaffen. Wie Landschaftsarchitekt Harald Klein erläuterte, wird dazu die Einfahrtssituation verändert und ein rund drei Meter breiter Reservegrünstreifen zwischen Hallenbad und Parkplatz, der im Zuge der Umgestaltung der Außenanlage vor zehn Jahren angelegt wurde, in Nutzfläche umgewandelt. Dafür soll an anderer Stelle wieder Grünfläche geschaffen werden. "Insgesamt verringert sich die Grünfläche anteilsmäßig nicht", betont Klein. Auch werden fünf neue Bäume gepflanzt, ein bestehender Baum im Einfahrtsbereich muss entfernt werden. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Oberer aus Sulz am Neckar, die auch bereits die Gestaltung der Außenanlage vor dem Hallenbad vor zehn Jahren gemacht hat.

Beim neuen Parkplatz wird es zudem möglich sein, im Kreis zu fahren. Bislang müssen Autofahrer rückwärtsfahren oder rangieren, um den Parkbereich zu verlassen. Hierfür werden etwa zwei bisherige Stellplätze wegfallen. "Insgesamt gewinnen wir etwa zwölf neue Parkplätze dazu", so Klein.

Mit den Bauarbeiten soll ab 1. Juli begonnen werden. Ab dann ist das Hallenbad ohnehin geschlossen. Bis das Hallenbad ab 15. September wieder eröffnet, soll der Umbau des Parkplatzes abgeschlossen sein. Badbesucher, Gäste des Restaurants und Besucher und Klienten des Hebammenhauses wird das Parken auch weiterhin kostenlos sein. "Sie tauschen einfach das Einfahrticket an der Bäderkasse gegen ein Ausfahrticket." Alle anderen Autofahrer müssen künftig vier Euro pro Stunde Parkdauer bezahlen.