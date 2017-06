Villingen-Schwenningen Schlag für Einzelhandel: K & L Ruppert schließt Villinger Filiale

Modehaus verlässt zum 31. August Innenstadt. Zukunft des markanten Gebäudes in der Fußgängerzone noch offen

Die Filiale von K & L Ruppert in der Fußgängerzone von Villingen gibt auf. Das Geschäft in 1a-Lage werde bis 31. August geschlossen, teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Die Schaufenster in Richtung Niederer Straße sind aktuell mit großflächigen Plakaten beklebt: „Alles muss weg.“

Der Rückzug von K & L Ruppert hat zwei Gründe: So solle einerseits das Filialnetz harmonisiert werden, andererseits bewege sich das Geschäft in Villingen aber „in einem schwierigen Marktumfeld“, wie Marcus Brüning, Vorstand bei K & L Ruppert erläutert. Das Modeunternehmen kämpft derzeit an einigen Standorten – „nicht nur in Villingen, sondern beispielsweise auch in Augsburg“ mit Problemen „in mehrstöckigen Innenstadtlagen, die in Fußgängerzonen liegen“. Offensichtlich wollen Kunden nicht zwischen mehreren Stockwerken hin- und herpendeln. Brüning, seit Oktober im Vorstand, versuchte zunächst einiges, um den Standort zu retten. „Letztendlich hat er aber unseren Erwartungen nicht mehr erfüllt.“

„Die Entscheidung, die Filiale zu schließen, ist uns nicht leicht gefallen, macht aber angesichts der strategischen Überlegungen absolut Sinn“, erläutert Brüning weiter. „Wir müssen aus gesamtunternehmerischer Verantwortung handeln, werden aber selbstverständlich für alle Teamkolleginnen und Kollegen eine akzeptable und sozialverträgliche Lösung suchen.“

In dem Haus sind zehn Mitarbeiter beschäftigt, meist in Teilzeit. „Wir versuchen für alle, eine sozialverträgliche Lösung zu finden, bekräftigt der Ruppert-Vorstand. So soll den Mitarbeitern nach SÜDKURIER-Informationen auch eine Weiterbeschäftigung in anderen Filialen angeboten werden. Die nächsten Modehäuser liegen allerdings im Bereich Friedrichshafen/Ravensburg.

Damit endete die 18-jährige Ära von Ruppert in der Zähringerstadt, die Nachricht kam nach unseren Informationen auch für die Mitarbeiter überraschend. Der Mittelständler startete 1999 mit großen Hoffnungen und auf rund 2100 Quadratmetern Verkaufsfläche in der Innenstadt, anfangs erfüllten sich auch seine wirtschaftlichen Erwartungen. Das Haus hat sich unter den damals 40 Filialen gut im Mittelfeld positioniert – inzwischen betreibt Ruppert etwa 60 Geschäfte. Allerdings ließ die Frequenz mit der Eröffnung des Modehauses Röther nach, das Untergeschoss wurde bereits seit einiger Zeit geschlossen, seitdem wird das Ruppert-typische Sortiment auf zwei Etagen angeboten. Als K & L Ruppert seine Filiale 2016 in Singen schloss, hieß es immer wieder, dass auch eine Aufgabe des Villinger Standorts bevorstehe. Das wies das Unternehmen vor einem Jahr allerdings noch vehement zurück: Ausdrücklich bekannte man sich nach mehrfachen SÜDKURIER-Anfragen zum Standort Villingen, hoffte noch auf seine Stärkung, weil der Unternehmenssprecher damals noch davon ausging, dass Kunden, die bisher Singen ansteuerten, den Weg nach Villingen fänden. Interessant ist nun vor allem, wie es nach dem 31. August in dem markanten Gebäude in der Villinger Innenstadt weitergeht. Die Immobilie gehört nicht zur KG, die das Modegeschäft betreibt, sondern zum Familienumfeld der Rupperts, wie Brüning bestätigt. Ob Ruppert möglicherweise noch einmal in die Doppelstadt zurückkomme, vielleicht sogar im neuen Einkaufs-Center in Schwenningen? Dazu wollte Brüning nur sagen, dass „wir jedes Angebot, das uns vorliegt, genau prüfen.“

Anstelle des heutigen Gebäudes stand bis 1968 an der Ecke Niedere-/Bickenstraße das Renommierhotel Blume Post, vielen alten Villingern wegen seines prägnanten Gründerzeit-Stils noch in Erinnerung. Dieses 1906 gebaute Hotel ist vielfach auf Postkarten verewigt. Ende der sechziger Jahre wurde der Prachtbau mit der auffälligen Fassade abgerissen und der Zweckbau, der zunächst als Kauf-, später als Modehaus genutzt wurde, hochgezogen.