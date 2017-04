Villingen-Schwenningen Schießplatz wird endlich saniert

Im Neuhäuslewald nutzt der Bogenclub seit 2008 ein Gelände, das seit 1918 militärisch als Schießplatz genutzt worden ist. Die Verhandlungen über die Altlasten-Sanierung zwischen Stadt und Bund haben sich jahrelang hingezogen. Jetzt hat der Technische Ausschuss ein Fachbüro beauftragt, dass das Gelände untersucht und Pläne für Rückbau und Sanierung unterbreitet.

Villingen-Schwenningen (cho) Mit der Sanierung des ehemaligen Schießplatzes im Neuhäuslewald geht es endlich voran: Der Technische Ausschuss hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit rund 100 000 Euro bewilligt, damit ein Fachbüro das Gelände untersuchen und Pläne für einen Rückbau und eine Altlasten-Sanierung machen kann.

1990 haben die letzten französischen Truppen den militärischen Schießplatz bei Pfaffenweiler verlassen. Seither liegen dort in den Kugelfängen der Schießbahnen Geschossreste herum, hochgiftige Kupfer- und Bleiderivate und Quecksilberverbindungen.

Seit Jahren verhandelt die Stadt als Eigentümerin mit dem Bund über die Sanierung der Schießbahnen. Das Gelände ist seit 2008 an den Bogenclub verpachtet . Die Sportler hatten sich darauf verlassen, dass die Stadt das Gelände schnell von den Altlasten befreit, was aber nicht geschehen ist, da die Verhandlungen mit dem Bund zäh waren und nicht vorankamen.

Das Problem, so Bürgermeister Detlev Bührer, sei die Nutzung des Platzes seit 1914 für militärische Zwecke. Die alten Verträge seien recht ungenau formuliert und lassen keine eindeutige Klärung zu, wer für die Altlasten-Entsorgung zuständig ist. Drum habe die Stadt jetzt gesagt, damit endlich etwas vorgeht, die Kosten zu übernehmen. Allerdings solle beim Rückbau in Absprache mit dem Bogenclub nur das Notwendigste gemacht werden, so Bernd Lidola vom Stadtbauamt. Die größeren Anlagen sollen stehen bleiben und weiter genutzt werden.

Im Herbst soll mit der Maßnahme begonnen werden, wenn die Saison für den Verein vorüber ist. Bürgermeister Bührer hofft, dass im Frühjahr der Rückbau abgeschlossen und der Bogenclub wieder wie gewohnt sein Training im Neuhäuslewald ufnehmen kann. Der Verein hatte sich immer wieder über den schleppenden Fortgang der Verhandlungen wegen der Altlasten-Sanierung beklagt. Die Entwicklung des Vereins sei so maßgeblich beeinträchtigt, betonte der erste Vorsitzende Jürgen Löchelt immer wieder. Viele Pläne könnten nicht realisiert werden.