Villingen-Schwenningen Schauspiel-Nachwuchs aus Villingen zeigt sein Talent

Die jungen Schauspieler des Gymnasiums am Romäusring glänzen bei der Vorstellung des Stücks um den Charakter Till Eulenspiegel. Die verantwortlichen Lehrer zeigen sich sehr stolz und beeindruckt von den Fähigkeiten ihrer Schüler

Eine große Truppe an Menschen, die umhertollt, sich in Kleingruppen zusammentut und ein Protagonist, der permanent ausgelacht und ausgegrenzt wird. Ein Lügner und Versager, der an allem Schuld trägt. Egal, ob als Wunderheiler, Modeberater oder Maler. Richtig: Till Eulenspiegel ist in der Stadt. Der gewitzte Schelm, der die herrschsüchtigen Könige veräppelt und den geldgierigen und faulen Handwerksmeistern den Spiegel vorhält. Mit insgesamt zehn Bildern erklären die Jugendlichen der Theater-AG "Junge Truppe" des Gymnasiums am Romäusring den Zuschauern, wie Till Eulenspiegel zu dem wurde, der er ist. Die übergeordnete Frage des Stücks: Steht es Eulenspiegel überhaupt zu, andere um ihr Geld zu bringen und ihrem Ansehen zu schaden?

Die Theater-Gruppe mit Jugendlichen der Klassen fünf bis sieben begeisterte bei zwei Aufführungen ihr Publikum und glänzte mit ihren schauspielerischen Leistungen. Das Schelmenstück Till Eulenspiegel hatten die Jugendlichen seit vergangenem September für die Aufführungen geplant und eingeübt. Einmal in der Woche wurde geprobt.

Unter der Leitung der Fachlehrer Dominika Mrugala und Rico Knothe lernen die 25 Jugendlichen verschiedenste Theater-Kompetenzen kennen. "Dazu zählen neben Sprechtechnik und Raumempfindung auch Grundlagen wie Bewegungslehre", sagt Rico Knothe. Das Stück wurde ganz bewusst ausgewählt, "denn es war uns wichtig, dass es keine reinen Hauptakteure und Statisten gibt", so Kothe. Das Stück ist von den Kindern selbst gestaltet und textlich entworfen worden, sagt Dominika Mrugala.

Der Plan ist aufgegangen: In jeder der zehn Szenen gibt es einen neuen Eulenspiegel, der im Stück sowohl männlich als auch weiblich besetzt wird. So gut wie jeder Schüler kommt lautstark zu Wort. "Es ist mir überaus wichtig, dass die Kinder im Vordergrund stehen. Wir leiten sie nur an. Der Hauptteil der Arbeit und des Konzepts lag in der Hand der Kinder", so Rico Kothe nach der Aufführung.

Der Spaß am Spiel ist der Gruppe anzumerken. Mit sehr viel Energie und Selbstsicherheit treten die Jungen und Mädchen in Erscheinung. Nach Pfingsten wird weiterhin an den Techniken gefeilt und neue Projekte in Angriff genommen, so Kothe.

Die Schuldfrage macht zum Schluss des Stücks nachdenklich. Was soll man von einem Charakter halten, der stetig schikaniert und schlecht behandelt wird, und dadurch nicht zum Rachefeldzug animiert wird? "Das muss jeder für sich entscheiden", so Eulenspiegel.