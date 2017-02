VillingenSchwenningen Schandfleck City-Kino soll jetzt weg

Nach sechs Jahren Leerstand ist das riesige Gebäude nun offenbar verkauft. Plan der Stadt: Die Stephanus-Gemeinde soll einziehen.

VS-Schwenningen (sgn) Für den Marktplatz in Schwenningen brechen neue Zeiten an. Davon betroffen ist auch das Areal in der Spittelstraße, wo sich das ehemalige City-Kino befindet und gegenüber das Haus der evangelischen-freikirchlichen Stephanus-Gemeinde. Ende 2011 war der Vorhang im City-Kino endgültig gefallen. Während jahrelanger erfolgloser Bemühungen, das riesige Gebäude zu verkaufen, verkam dieses immer mehr und mehr und präsentiert sich mittlerweile als Schandfleck. Jetzt sollen neue Zeiten anbrechen.

"Das City-Kino ist definitiv verkauft", bestätigt Fredi Irion, Gemeindeleiter der Stephanus-Gemeinde. Wer der Käufer ist, wisse er jedoch nicht. Bestätigen kann Irion den Verkauf deshalb, weil nach dem Willen der Stadt die Stephanus-Gemeinde umziehen soll – und zwar auf die gegenüberliegende Straßenseite, in das dann renovierte ehemalige Kinogebäude.

Seit die Marktplatzsanierung Thema ist, stehe die Stadt in Verhandlung mit der Stephanus-Gemeinde, um deren Gebäude und Grundstück zu erwerben, erklärte Fredi Irion. Das Haus der Gemeinde befindet sich zwischen Marktplatz und Notariatsgebäude. Man wolle dem Anliegen der Stadt natürlich nicht entgegenstehen, so Irion weiter. Doch die kleine freikirchliche Gemeinde hat keine Not, aus dem Haus an der Spittelstraße 10 auszuziehen. Warum? Die seit mehr als 100 Jahren existierende Stephanus-Gemeinde ist Eigentümerin des Hauses und darüber hinaus schuldenfrei. Das 1960 erbaute Haus wurde immer wieder von innen renoviert, so ist der Kirchensaal auf dem neuesten Stand der Technik, verfügt sogar über eine große Orgel. Wie riesig das Haus ist, zeigt sich von außen auf den ersten Blick gar nicht.

Im Untergeschoss befänden sich gleich große Räume wie im Erdgeschoss, erklärt Gemeindeleiter Irion. Dazu kommen Büroräume und im Dachgeschoss sind zehn Studentenwohnungen und ein großes Appartement untergebracht. Für die Gemeinde sollte eine Lösung also eine attraktive Lösung sein.

Seitens des Investors steht einem Wechsel wohl nichts entgegen. Was diesen angeht, wird die Stephanus-Gemeinde von einem gemeindezugehörigen Fachmann aus Mühlheim beraten. Doch noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Das Kinogebäude – in dessen Obergeschoss sich ebenfalls rund 200 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Stockwerken befinden – kann wohl erhalten werden. Letztendlich müssen weitere Gespräche abgewartet werden. "Jetzt kommt es auf die Kosten an", sagt Fredi Irion. Einen reibungslosen Ablauf vorausgesetzt, rechne er mit einem Zeitrahmen von rund zwei Jahren.