VS-Villingen Schalmeien helfen der Narrozunft

Gute Nachrichten für die Narrozunft: Die Schalmeien übernehmen die Bewirtung des Münsterzentrums und damit steht den Hästrägern neben dem Schwarzen Rock ein weiteres, großes Stüble zur Verfügung. Nachdem Fritz und Angela Moosbacher nach vielen Jahren die Bewirtung des Münsterzentrums abgegeben haben, war die Narrozunft intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger. "Das Münsterzentrum ist für uns natürlich ein wirklich wichtiges Narrostüble", berichtet Zunftmeister Anselm Säger. So war es für die Zunft ein wichtiges Anliegen, jemanden zu finden, der die Bewirtung übernimmt.

Nach einem Aufruf bei der Jahreshauptversammlung der Zunft kam Bewegung in die Sache und Villinger Schalmeien bekundeten ihr Interesse. "Wir haben natürlich erst mit allen Spielern und dem Vorstand geredet, ob wir wirklich in der Lage sind, diese Aufgabe zu stemmen", berichtet Ehrenvorsitzender Dietmar Merz. Mit knapp 20 aktiven Mitgliedern sind die Schalmeien ein kleiner Verein und eine so große Aufgabe könne nur bewältigt werden, wenn alle mitmachen. "Wir haben natürlich auch passive Mitglieder und freiwillige Helfer dabei, sonst könnten wir das nicht machen."

Es folgten intensive Gespräche mit der Zunft und dem Ehepaar Moosbacher. Diese Gespräche lobt Merz als "sehr konstruktiv". "Es haben uns alle enorm unterstützt und uns mit Informationen versorgt." In zahlreichen Sitzungen haben die Schalmeien einen Schlachtplan entwickelt, wie die Bewirtung des Münsterzentrums abläuft. Was kommt auf die Speisekarte, der gesamte Einkauf, Arbeitseinsätze koordinieren: Die Schalmeien haben stressige Wochen hinter sich. "Wir haben an der Speisekarte nicht viel geändert, da wir einen Koch mit griechischen Wurzeln haben gibt es erstmal Gyros mit Tzatziki", erzählt Dietmar Merz.

Für die Schalmeien ist die Bewirtung des Münsterzentrums eine gute Möglichkeit, die Vereinskasse aufzubessern. "Wir möchten schon lange einen Fasnetswagen und einen Anhänger umbauen, dass wir darauf spielen können", berichtet der Ehrenvorsitzende. Bislang habe das Geld gefehlt, um diese Idee umzusetzen. Jetzt rückt der Traum in greifbare Nähe wenn alles gut läuft. "Aber da wir uns gründlich vorbereitet und wirklich viel Unterstützung bekommen haben, dürfte nichts schiefgehen", ist sich Merz sicher. Selbst auf die Fasnet gehen können die Schalmeien dieses Jahr nicht: "Das ist nicht drin, wir brauchen jede helfende Hand." Die Schalmeien denken zwar über ein längerfristiges Engagement im Münsterzentrum nach: "Aber wenn, dann nur im Wechsel mit einem anderen Verein, sonst wird uns das wirklich zuviel."



Geöffnet hat das Münsterzentrum am Montag und Dienstag ausschließlich für Hästräger. Am Dienstag von 10 bis 13.30 ist es für die Allgemeinheit geöffnet.