VS-Villingen Schade: RTL zeigt Villinger Gesangstalent doch nicht am Samstag

Obwohl der Villinger Sänger Alexander Gambin in einer Vorschau für die kommende Sendung der Castingshow Deutschland sucht den Superstar gezeigt wurde, werden seine Fans am kommenden Samstag vergeblich in die Röhre schauen.

Video vom Casting in VS-Villingen

In einer Pressemitteilung hat der Fernsehsender RTL jetzt die Kandidaten für die Ausstrahlung der vorletzten Casting-Sendung vor den Recall-Entscheidungen bekannt gegeben. Und darin ist der Villinger Sänger nicht aufgeführt. Am vergangenen Samstag wurde Gambin in der Vorschau für die kommende Sendung noch gezeigt ( wir berichteten ).Auch auf Nachfrage des SÜDKURIER bestätigte eine RTL-Sprecherin, dass Alexander Gambin am kommenden Samstag um 20.15 Uhr doch nicht zu sehen sein wird.Dann besteht nur noch eine letzte Chance, dass ein Talent aus der Region über die Bildschirme flimmern wird. Am Samstag, den 25. Februar, wird nämlich die letzte Ausstrahlung der Casting-Runde im RTL-Programm zu sehen sein. Danach beginnen bereits die Sendungen mit weiteren Auscheidungsrunden dieses Fernsehformates. Ob Gambin dann unter den TV-Kandidaten ist, wollte die RTL-Sprecherin nicht verraten.Neben Alexander Gambin waren auch noch sein Bruder Patrick und zwei weitere Talente aus Tuttlingen (Laila Romdhani) und Spaichingen (Sulemon Marsula) zu den Castings in die RTL-Studios in Köln eingeladen. Aber auch diese Gesangstalente wurden bislang nicht ausgestrahlt.Ob einer von ihnen den Sprung in die weiteren Entscheidungsrunden geschafft hat, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Kandidaten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.