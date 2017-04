Villingen-Schwenningen Savona will die Partnerschaft mit VS nach langer Funkstille wieder neu beleben

Savona will die Partnerschaft mit VS nach langer Funkstille wieder neu beleben

Erstmals wieder ein Empfang im Rathaus Savona für die Deutsch-Italienische Gesellschaft. Mehrere Ideen für den gegenseitigen Austausch besprochen

Hoch erfreut kehrte eine Abordnung der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Villingen-Schwenningen von einem Besuch aus Savona zurück. Die neue Stadtregierung der italienischen Partnerstadt, so die Erkenntnis der Besucher, sei "ernsthaft an einer Belebung der Städtepartnerschaft" interessiert, berichtete DIG-Präsident Gunter Steidinger. Besprochen wurde dabei schon mehrere Ideen, um der Partnerschaft neuen Schwung zu verleihen.

Lange Funkstille: 16 Jahre lang herrschte auf offizieller Ebene zwischen den Repräsentanten von Villingen-Schwenningen (Autokennzeichen VS) und der Hafenstadt Savona (Kennzeichen SV) an der ligurischen Küste im Prinzip Funkstille. Das lag, so das Urteil von Gunter Steidinger, hauptsächlich an Bürgermeister Federico Berruti, der an der Pflege internationaler Beziehungen kein Interesse gehabt habe. Weder Oberbürgermeister Kubon noch Vertreter der DIG seien in dieser Zeit im Rathaus Savona empfangen worden.

Neue Bürgermeisterin: Seit 2016 aber gibt es eine Rathausspitze. Savona wählte vergangenes Jahr mit der heute 50-jährigen Jlaria Caprioglio eine studierte Juristin als neue Bürgermeisterin. Und diese empfing die sechsköpfige Gruppe aus Villingen-Schwenningen, die vom 4. bis 12. April in Savona weilte, zu einem fast einstündigen Gespräch im Rathaus. "Die Chemie hat von Anfang an gestimmt", berichtete Steidinger. Die neue Bürgermeisterin, eine strahlende Erscheinung, zeigte sich für eine Belebung der Partnerschaft höchst aufgeschlossen.

Offizielle Kontakte wichtig: Gunter Steidinger, der die Partnerschaft 1982 gemeinsam mit Giovanni Musso aus Savona begründet hatte, betonte im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass die Städtepartnerschaft auf privater Ebene auch in den vergangenen Jahren durchaus lebendig gewesen sei. Es gebe nach wie vor zahlreiche Kontakte zwischen Familien, Gruppen und Vereinen. Besonders intensiv seien die Beziehungen zwischen dem Stadtbezirk Obereschach und dem 3. Bezirk der Stadt Savona. Im Juni werde eine größere Gruppe aus Savona zum Dorffest nach Obereschach anreisen. Aber, so betont er: Für den dauerhaften Bestand einer funktionierende Partnerschaft seien, vor allem für die öffentliche Wahrnehmung, die Kontakte auf Rathausebene ganz elementar. In der Doppelstadt fühlt sich die DIG von der Rathausspitze bisher immer sehr gut unterstützt. Enttäuschend sei aber in den vergangenen Jahren das große Desinteresse des Gemeinderates gewesen, sagte Steidinger.

Schüleraustausch beleben: Der DIG-Präsident hofft, mit dem Gezeitenwechsel im Rathaus Savona auch wieder den Schüleraustausch neu beleben und damit die Jugend für den Austausch begeistern zu können. Zuletzt sei die DIG damit bei örtlichen Schulen auf keinerlei Interesse mehr gestoßen. Was auch daran lag, dass die Lehrer, die den Austausch einst getragen haben, inzwischen meist im Ruhestand sind.

Wirtschaftskontakte: Beim Rathausgespräch in Savona wurde daher verabredet, dass die DIG und ihr Pendant, das Istituto Culturale Italo-Tedesco (Icit) aus Savona, ein Schülerquiz über die beiden Partnerstädte initiieren wollen. Damit soll bei den Schülern die Neugierde auf die Partnerstadt geweckt werden. Außerdem will die DIG in Savona ein Entfernungsschild nach VS (560 Kilometer) installieren. Weitere Ideen: Die beiden Partnerstädte wollen sich gegenseitig in den Rathäusern mit Ausstellungen präsentieren. Konkret wurde die Intensivierung von Wirtschaftskontakten besprochen. "Dafür gibt es ein großes Interesse in Savona", berichtet Steidinger. Die heimische IHK soll nun mit ins Boot geholt werden, um die Wirtschaftskontakte in die Provinz Savona zu vertiefen.

EU wieder ein Thema: Bei ihren privaten Freundschaften aus den mittlerweile 35 Jahren Partnerschaft registrierten die Besucher: "Das Interesse an der Beziehung zu VS ist erkennbar größer als bei allen bisherigen Begegnungen in diesem Jahrhundert." Auch das Thema Europa erfreue sich in der Partnerstadt neuer Aufmerksamkeit. Steidinger: "Die Sinnhaftigkeit von internationalen Beziehungen wird dort neu diskutiert."

Bei ihren privaten Freundschaften aus den mittlerweile 35 Jahren Partnerschaft registrierten die Besucher: "Das Interesse an der Beziehung zu VS ist erkennbar größer als bei allen bisherigen Begegnungen in diesem Jahrhundert." Auch das Thema Europa erfreue sich in der Partnerstadt neuer Aufmerksamkeit. Steidinger: "Die Sinnhaftigkeit von internationalen Beziehungen wird dort neu diskutiert." Gepflegte Stadt: Das Stadtbild Savonas hat sich nach Feststellung der Besucher nachhaltig verändert. Sie erlebten eine große, sehr gepflegte Stadt, in der die Zeugnisse der Vergangenheit ebenso beeindrucken wie moderne Neubauten und das enorme Kreuzfahrerterminal im Hafen. 1,2 Millionen Kreuzfahrtpassagiere gingen im vergangenen Jahr an diesem Terminal an oder von Bord eines Schiffes. Dazu kommt: Die Wasserqualität am Stadtstrand von Savona wurde von der EU als besonders sauber prämiert. Auch das ein Grund, einmal nach Savona zu fahren.

Savona, 61 000 Einwohner, liegt am Golf von Genua an der ligurischen Küste des Mittelmeers. Größter Arbeitgeber ist der große Industrie- und Fährhafen der Stadt. Seit 1982 gibt es Kontakte nach Villingen-Schwenningen, offiziell wurde die Städtpartnerschaft in den Jahren 1988/89 besiegelt. (est)