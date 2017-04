Villingen-Schwenningen SPD gegen kurzeitiges Gratis-Parken in den VS-Innenstädten

Parkplätze seien kein freies Gut. In Parkhäusern gibt es bereits 20 oder 30 Freiminuten. Brötchentaste sei "populismus"

Die SPD-Gemeinderatsfraktion spricht sich gegen Kurzzeit-Freiparken in den Innenstädten aus. Der Vorschlag der Freien Wähler, der vom Einzelhandel unterstützt wird, ist aus Sicht der Sozialdemokraten lediglich Populismus.

In einer Stellungnahme der SPD-Gemeinderäte heißt es: "Der Einzelhandel unserer Stadt kämpft ums Überleben. Der Versandhandel per Internet ist für ihn zu einer existenzbedrohenden Konkurrenz geworden. Unsere Geschäfte stellen sich – teilweise sehr erfolgreich – dieser Herausforderung." Die letzten verkaufsoffenen Sonntage hätten gezeigt, dass durch kinder- und familienfreundliche Events, durch zeitliche Abstimmung mit den Aktionstagen der Museen und Messen, Zehntausende in die Innenstädte strömten. Diese Besucher erfahren, dass ein reales, ein echtes Kauferlebnis mehr Freude mache, mehr Familienerlebnis bedeute als der virtuelle Einkauf am Computer.

Die SPD-Fraktion unterstütze und anerkenne diese Anstrengungen des Einzelhandels. Sie weiß aber auch: Das Überleben eines vielfältigen, bunten Angebots, das Fortbestehen lebendiger Innenstädte liege vor allem in der Hand der Kunden. Die Bürgerschaft bestimme mit ihrem Kaufverhalten, ob die Innenstädte zu Kneipenmeilen, Ansammlungen gesichtsloser Kettenläden, Fast-Food-Standorten und Spielstätten verkommen oder attraktive Aufenthaltsorte für alle Bürger bleiben.

In den letzten Wochen wurde immer wieder der Eindruck erweckt, das Wohl und Wehe des Einzelhandels hänge an den Parkgebühren. Die SPD-Fraktion habe hier "ein differenzierteres Bild als mancher Leserbriefschreiber".

Der Gang durch die Innenstädte beweise: Die Parkplätze mit ihren viel geschmähten Groschengräbern würden angenommen, selten finde sich eine Lücke. Und diese ‚Groschen-Abzocke‘ fördere den Einzelhandel. Die Parkgebühr vertreibt die Dauerparker und sorgt für mehr Kundenumschlag.

Die SPD-Fraktion erinnert auch daran: Parkplätze sein kein ‚freies Gut‘ wie etwa die Luft. Erstellen, Instandhalten, Reinigen der Parkplätze koste Millionen. Für die SPD stellt sich die Frage: Beteiligen sich die Nutzer an diesen Kosten oder rufen sie einfach: „Der Steuerzahler soll’s richten!“ Soll etwa der Busbenutzer neben seinem Busticket dem Autofahrer auch noch das Parkticket bezahlen?

Die jüngste Idee der Freien Wähler ist die Installation einer ‚Brötchentaste‘. Zum einen gebe es diese Einrichtung schon in den Parkhäusern, wo die ersten 20 oder 30 Minuten frei sind. Dies genüge in der Regel für kurze Einkäufe. Lockt die Einsparung von 20 Cent an den Groschenautomaten wirklich zur Schnellbesorgung in die Innenstädte? Der SPD fallen zu diesem Vorschlag nur zwei Begriffe ein: „Populismus“ und „Mitnahmeeffekt“.