VS-Schwenningen SERC 04 bewegt sich wieder auf sicherem Eis

Verein laut Vorstand nun schuldenfreiErfolgreiche Jugendpeilt sechsten Stern an

VS-Schwenningen – Die Gründe, weshalb der SERC 04 Schwenningen die Jahreshauptversammlung verspätet abhielt, waren letztendlich positiver Natur. Als 2014 der neue Vorstand um Axel Schlenker die Vereinsführung übernahm, hieß es zwar, der Verein sei schuldenfrei. Wie Axel Schlenker aber erklärte, habe sich ergeben, dass dem doch nicht so gewesen sei. Schlenker: „Aber jetzt ist der Verein tatsächlich komplett schuldenfrei.“ Auf Einzelheiten ging er nicht ein. Der Verein stehe gut da und habe auch für schlechte Zeiten eine „Kriegskasse“. Auch sei er wieder im Verwaltungsrat der Kunsteisbahn GmbH vertreten.

„Echt eine coole Sache“ sei die Übernahme der Gründungsbücher des Vereins. Diese befanden sich in Verwahrung bei Lotte Sütterlin und wurden von ihr ausgehändigt. "Es ist sensationell, was da alles drin steht“, erklärte Axel Schlenker beeindruckt. Die Sachen seien nun auch so gesichert, dass niemand finanziell daraus einen Vorteil schlagen könne. Bezüglich der Kooperation zwischen Verein und den Wild Wings – „eine große, offene Baustelle“ – habe sich erfreulicherweise mittlerweile eine Vertrauensbasis gebildet.

Der SERC 04 hat nach Bereinigung 808 Mitglieder, die Abteilung Lady-Wings hat aktuell 24 Mitglieder. Die Spielerinnen müssen in der kommenden Saison 15 Spiele absolvieren. In der Abteilung Kunstlauf sind nach Verpflichtung einer neuen Trainerin aus Frankfurt alle wieder mit Spaß und Eifer beim Training. Der Kader der Old-Wings besteht aus 22 Spielern. Bei den Fire-Wings gestalte sich die Spielersuche sehr schwierig, berichtete Johannes Stöhr über die aus aktuell elf Spielern bestehende Truppe. Erfreulich dagegen sei, dass die Abteilung sich trotz des Wegfalls der Kioskeinnahmen finanziell selbst unterhalten könne, was unter anderem auch den großzügigen Spenden eines Gönners zu verdanken sei.

Nach den Sternen greift Uwe Schlenker in der Jugendabteilung. Die Nachwuchsabteilung mit 200 Mitgliedern habe das Ziel von vier Sternen in der Saison 2015/16 erreicht. Nun will man den fünften Stern. Schlenker berichtete über die erfolgreiche Kooperation durch die Eis-Arbeitsgemeinschaft mit der Gartenschule, an der 36 Kinder teilnehmen. Außerdem gelang es, in der Salinenstraße ein Sportinternat zu etablieren und es besteht außerdem eine Kooperation mit der Fachhochschule für Studenten, die Leistungssport betreiben. Weiter sei man im Gespräch mit dem Gymnasium am Deutenberg und der David-Würth-Schule.

Nach unkomplizierten Wahlen sind die Ämter des Vorstands nun mit Axel Schlenker, Steffen Hilser, Frank Firnkorn und Uwe Schlenker besetzt.

Ehrungen

Für 50 Jahre Migliedschaft wurde Gerhard Waldmann geehrt. 40 Jahre Mitglied beim SERC04 sind: Werner Albiker, Gernot Baumgart, Gunther Baumgart, Kurt Deiter, Trudi Benzing, Stefan Deuring, Ralf Haller, Michael Henning, Bernd Hezel, Heinz Lange, Gebhard Lauffer, Martin Müller, Claus Salzmann, Haral Schleppig, Axel Schlenker, Uwe Schondelmaier, Rolf Seeger, Armin Nacker, Patrick Wölfel, Andreas Würthner. 25 Jahre Mitglied sind: Karsten Steinhäuser, Britta Baier, Harald Bob, Christine Diener, Alwin Dietrich, Daniela Dietrich, Robert Grüneis, Michael Huber, Stefan Knebel, Lars Schweizer, Michael Musacchio, Carmen Schneiderhahn, Jens Steinhäuser und Regina Steinhäuser. (sgn)