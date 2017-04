Villingen-Schwenningen Rotes Kreuz Tannheim an der Belastungsgrenze

14 aktive Mitglieder leisten fast 2000 Einsatzstunden. Die Tannheimer sind stolz auf ihre Helfer.

VS-Tannheim (iß) Die aktiven Mitglieder des Roten Kreuzes (DRK) Tannheim sind fast immer vor Ort, wenn im Ort Not am Mann ist. Dieses Wissen um Helfer in der Not schaffe Vertrauen und hohe Akzeptanz in der Tannheimer Bevölkerung, betonte auch Ortsvorsteherin Anja Keller bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins. "Die Tannheimer Bevölkerung ist stolz auf ihr Rotes Kreuz", so Anja Keller wörtlich.

So konnte der Vorsitzende Volker Krems eine fast vollständig angetretene aktive Mannschaft begrüßen. Und nicht nur die aktiven Erwachsenen, sondern auch viele Jugendliche waren gekommen, was den Kreisvorsitzenden Bernd Uphaus ganz besonders beeindruckte. Er sei beeindruckt von der Vielzahl jugendlicher Teilnehmer bei einer Jahreshauptversammlung, hob er hervor. So fiel auch der Bericht des Jugendrotkreuzes umfangreich aus.

36 Alarmierungen wies der Tätigkeitsbericht des Bereitschaftsleiters Oliver Neugart über das vergangene Berichtsjahr aus, wobei das DRK Tannheim 29 Mal mit Helfern vor Ort im Einsatz war. Manchmal sei dies jedoch nicht möglich gewesen, "weil einfach niemand da war, etwa wenn tagsüber alle 14 Aktiven bei der Arbeit sind". Wenn sich 2000 Einsatzstunden auf 14 aktive Mitglieder verteilen, entstünden natürlich auch Lücken, so Oliver Neugart. Er wünsche sich ausdrücklich, dass sich mehr Menschen in Tannheim beim Roten Kreuz einbringen – und sei es nur als Helfer ohne besondere Qualifikation. Darüber hinaus seien die Mitglieder bei Dienstabendenden, Weiterbildungsmaßnahmen und gemeinsamen Aktionen wie etwa Altkleidersammlungen oder Blutspendeaktionen eingespannt.

Gemeinsame Übungen organisierte das DRK Tannheim unter anderem mit der Bergwacht Wutach und den Rettungshundestaffeln Villingen und Donaueschingen im Raum Hardt.

Auch für die Geselligkeit war im vergangenen Berichtsjahr ausreichend gesorgt. Weihnachtsfeier, gemeinsame Ausflüge, Wanderungen oder auch die Teilnahme am Festbankett der Feuerwehr Herzogenweiler zum 75-jährigen Jubiläum trugen zum gemeinsamen Miteinander bei. Einen deutlichen Überschuss in der Vereinskasse konnte Kassierer Erwin Enzmann vermelden. Im abschließenden Ausblick für das kommende Jahr wünschen sich Vorstand und Aktive mehr Unterstützung vom Kreisverband, was Bernd Uphaus auch versprach.