Villingen Rotes Kreuz Schwenningen schreibt wieder schwarze Zahlen

Finanzielle Situation des Ortsvereins verbessert. Kommission sucht Nachfolger für den Vorsitzenden Johannes Kohler

Villingen-Schwenningen (sgn) Das Rote Kreuz Schwenningen schreibt wieder schwarze Zahlen. Auch wenn das eine äußerst beruhigende Nachricht bei der Jahreshauptversammlung war, steht der Ortsverein unvermindert vor großen Herausforderungen. Es wird ein neuer Vorsitzender gesucht, das Neckar-Forum bleibt Sorgenkind und die finanzielle Lage muss weiter stabilisiert werden.

Das vergangene Jahr war geprägt von der Anpassung der personellen Ressourcen im Fahrdienst. 2016 wurden zwei neue Busse mit neun Sitzplätzen und 2017 zwei neue Busse mit 17 Sitzplätzen angeschafft. Deutlich positiv würden sich die Krankentransportfahrten auswirken. Während Schüler- und Behindertentransporte rückläufig seien, steige der Bedarf an Essen auf Rädern. Einen neuen Geschäftszweig sieht der Ortsverein mit dem Mietwagen-Service. Mit diesem neuen Angebot befördern Fahrer, die im Besitz eines Personenbeförderungsscheines sind, bundesweit nicht nur Kranke, sondern auch Personen beispielsweise zum Flughafen. Als Qualitätssicherungsmaßnahme wird gewertet, dass 14 Fahrer erfolgreich am Fahrsicherheitstraining teilgenommen haben. Obwohl im vergangenen Jahr viel in den Gebäudeerhalt investiert wurde, steht der Ortsverein immer noch vor einem Investitionsstau. Nach der Sanierung des Hallendachs steht jetzt die Planung der neuen Heizungsanlage an. Baubeginn soll am 29. Mai sein. Die Sanierungen der Waschküche und der Etter-Stube sind in Arbeit. Beim Sorgenkind „Neckarforum“, einer generationenübergreifenden Begegnungsstätte, wird die Wirtschaftlichkeit überprüft.

Da im Gegensatz zum vergangenen Jahr alle Kassenunterlagen vorlagen, empfahlen die Kassenprüfer dieses Mal uneingeschränkt die Entlastung. Auch Kreisgeschäftsführer Winfried Baumann lobte die Entwicklung des Ortsvereins Schwenningen.

„Nach 30 Jahren im Vorstand und 15 Jahren als Vorsitzender kann ich sagen, es reicht“, erklärte Johannes Kohler. Er wolle den Weg frei machen für motivierte Leute mit frischen Ideen. Weil sich aber kein Kandidat für das Amt fand, wurden die Wahlen auf 27. September verschoben. Eine Kommission wird bei der Kandidatensuche behilflich sein. Bestätigt wurden für die Bereitschaftsleitung, das Jugendrotkreuz und die Sozialarbeit Katharina Burger, Heiko Knickrehm, Kathrin Cielanga, Benedict Maier, Thomas Hofelich, Daniel Weißhaar, Markus Kirchner, Hans-Jürgen Volk und Ellen Ullrich. Marcus Maier wurde für 35-jährige aktive Tätigkeit geehrt. Ulrich Merz, Karlheinz Klein und Franz Welte bekommen ihre Urkunden nachgereicht.