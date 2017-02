VS-Villingen Rosengasse: Neues Wohnhaus schließt schmale Lücke

In einer schmalen Parzelle in der Villinger Rosengasse entsteht ein dreistöckiges Wohnhaus. Einen Keller soll das Gebäude nicht bekommen – aus gutem Grund.

In der Rosengasse tut sich was: Sanierung und Kanalarbeiten von der Brunnenstraße bis zur Kapuzinergasse lassen auf sich warten, dennoch gibt es Neues. Wie von Jörg Bauer, einem der Zimmermeister und Geschäftsführer von Z7 zu erfahren war, wird anstelle eines „Ur-Alt-G'lächters“- ein dreistöckiges Ein-Familienhaus mit Satteldach und der Traufseite zur Straße entstehen. Das Ganze ohne Keller wegen des innerstädtischen Grundwasser-Spiegels. Gerne hätte man wohl auch das Nachbar-Gebäude mit einbezogen, die kleinen Parzellen in der Innenstadt befinden sich jedoch in verschiedenen Eigentums-Verhältnissen. Der Name Rosengasse wurde erstmals 1432 erwähnt: „ain hus i großen Ort im rosegassly“. Im Jahre 1511 benennt die Chronik „in der statt zuo underst im rosgässlin“, und noch einmal markiert das Pfarr-Archiv für 1565 „im roßgäßlin“. Die Gasse zwischen Niederer und Färberstraße hat jedoch mit Rosen eher nichts zu tun, schreibt Hans Maier 1962 in "Flurnamen". Der Name gehe zurück auf die im Mittelalter in hoher Blüte gestandene Pferdezucht. Ross leite sich vom schwäbischen „ros“ ab. Der untere Teil der Gasse hieß noch bis 1900 der „Hohle Graben“, eine Bezeichnung für ziemlich schmale Gässchen. Bilder: Herbert Schroff/Wolfgang Bräun