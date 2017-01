Villingen-Schwenningen Romeo und Julia wird zur echten Tragödie zwischen V und S

Shakespeare kommt im September als Bürgertheater in den Spitalgarten – und dazu sucht der Regisseur nun Schauspieler aus den beiden Stadtbezirken, die die beiden Liebenden, aber auch die verfeindeten Familien des Klassikers darstellen sollen

Villingen-Schwenningen – Es ist einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres 2017, das die urkundliche Ersterwähnung von Schwenningen, Villingen und Tannheim vor 1200 Jahren feiert: Im Sommer wird Villingen-Schwenningen Spielort für die wohl berühmteste Liebesgeschichte aller Zeiten. Das Besondere: „Romeo und Julia in VS – Liebe vs. Hass“ findet als Bürgertheater statt, bei dem alle Interessierten die Möglichkeit haben, mit auf der Open-Air-Bühne zu stehen. Die offenen Castings beginnen in Kürze, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Theaterstück erzählt die bekannte Geschichte von Romeo und Julia, die sich ineinander verlieben, obwohl sie aus zwei verfeindeten Familien stammen. Beim Bürgertheater soll die Darstellerin der Julia aus Villingen oder Schwenningen stammen, der Romeo aus dem jeweils anderen Stadtteil. Auch die zwei Bürgerchöre, die die beiden Familien repräsentieren und die Rivalitäten der beiden Familien verdeutlichen, setzen sich einheitlich aus Villinger und Schwenninger Schauspielern zusammen.

Realisiert wird das Bürgertheater im Auftrag des Amtes für Kultur von dem Schweizer Regisseur und Schauspieler Daniel Wahl, der bereits viele Theater-Großprojekte inszeniert hat. An drei Terminen im Februar lädt er alle Bürgerinnen und Bürger, ganz gleich welchen Alters, zum offenen Casting ein. Insgesamt sollen 80 bis 100 Darsteller gefunden werden – für große Hauptrollen, kleinere Sprechrollen und als Mitglieder der Bürgerchöre. Wichtig ist es Daniel Wahl, dass es sich hierbei um keine strengen Castings mit Vorsprechen handelt: „Jeder, der interessiert ist, darf vorbeikommen. Es muss kein Text eingeübt werden – die einzige Voraussetzung ist, dass man Lust auf das Theaterprojekt hat und bereit ist, an den Proben teilzunehmen“, so der Regisseur.

Mit dem Villinger Spitalgarten fand Wahl nach langer Suche den perfekten Ort für sein Stück, das dort am 7. September um 20 Uhr Premiere feiert, weitere Aufführungen am 8., 9. und 10. September. Das Projekt wird durch die Sparkasse Schwarzwald-Baar gefördert.

Hier geht’s zur Bühne

Die Castings finden am 4., 5. und 12. Februar auf der Großen Bühne im Theater am Ring statt. Uhrzeit: 11 Uhr bis 15 Uhr. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich bei Susanne Wolf (susanne.wolf@villingen-schwenningen.de) direkt für das Casting anmelden.