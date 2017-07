VS-Villingen Rollstuhl bleibt im Wald stecken: 72-Jähriger wird spätabends gefunden

Die Suche nach einem vermissten Rollstuhlfahrer aus einem Villinger Pflegeheim hat am späten Sonntagabend glücklich geendet.

Am Sonntagabend ist ein 72-jähriger Bewohner eines Pflegeheimes im Villinger Kurgebiet während einer Spazierfahrt durch den Wald zwischen Villingen und Unterkirnach mit seinem Elektro-Rollstuhl steckengeblieben. Er konnte sich selbst nicht mehr befreien.



Gegen 21 Uhr fiel der Belegschaft auf, dass der 72-Jährige von seiner Nachmittagsspazierfahrt nicht zurückgekehrt war, teilt die Polizei mit. Noch während die Suchmaßnahmen mit Kräften der Polizei, des DRK-Rettungsdienstes und einem angedachten Polizeihubschrauber eingeleitet wurden, konnte der Mann über sein Handy erreicht werden.



Zwar ging es dem 72-Jährigen soweit gut, er konnte aber nicht sagen, wo genau er mit seinem Rollstuhl stecken geblieben war. Durch eine Ortung des Mobiltelefons konnte der Mann schließlich gegen 22 Uhr wohlbehalten in einem Waldstück zwischen Villingen und Unterkirnach, in der Verlängerung des Unterkirnacher "Roßackerwegs" gefunden werden.



Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den 72-Jährigen und brachte diesen und den Rollstuhl anschließend zurück in das Pflegeheim.