VS-Villingen Rollerfahrer übersehen: 59-Jähriger stürzt

Mit einer Handverletzung endete ein Unfall für einen Rollerfahrer am Montag glimpflich.

Beim Wenden und Rückwärtsfahren in einer Hofeinfahrt in der Danziger Straße hat ein 27-jähriger Audifahrer am Montagnachmittag laut Polizei einen Rollerfahrer übersehen. Dadurch stürzte der 59-jährige Rollerfahrer und verletzte sich leicht an der rechten Hand, so dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Am Audi und dem Kleinkraftradroller entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro.