Villingen-Schwenningen Rockmusiker Martin Mørt Baur im "Backwerk"

Aufritt im Rahmen des Nightgroove am 29. April in Villingen

Villingen-Schwenningen (mwi) Der Rockkünstler Martin "Mørt" Baur wird im Rahmen des Villinger Kneipen- und Musikfestivals "Nightgroove" im Café "Backwerk" in der Rietstraße aufspielen. Mørt hat alle Rockklassiker von Johnny Cash über Pink Floyd und Smokie in seinem Repertoire und interpretiert diese auf seine Art. "Ich sehe dem Festival sehr positiv entgegen und freue mich tierisch auf das Villinger Publikum", sagt er. Auch wenn er noch nie in Villingen aufgetreten ist, ist er "voller Zuversicht, dass es ein toller Abend für alle Beteiligten wird". Wer sich von Mørt live überzeugen will, der sollte am 29. April, ab 20 Uhr im Backwerk vorbeischauen.

