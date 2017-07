VS-Villingen Roboter verbreitet Chaos im Haushalt  Steppachschule macht Theater

Die Theater-AG der Steppach-Grundschule fiebert ihrem großen Auftritt entgegen.

VS-Villingen – An der Grundschule im Steppach führen die Kinder ein Theaterstück auf. Die Theater AG von Adelheid Schelkle-Danneck hat eine Kostprobe des Stücks „Ein Heinzelmann muss her“ von Andreas Diller schon am Tag der offenen Schule im Januar gegeben. Nun ist das Theaterstück komplett und die Schülerinnen und Schüler können es kaum noch erwarten.

Familie Zirbling ist in Stress. Ständig stehen irgendwelche Arbeiten in Haus und Garten, Beruf und Schule an. Da erscheint die Anschaffung eines Haushaltsroboters wie die rettende Erlösung von allen Problemen und Belastungen. Am Anfang scheint auch alles gut zu klappen.

Als dem elektronischen Heinzelmann zu viele Aufgaben auf einmal aufgetragen werden, beginnt das Chaos seinen Lauf zu nehmen. Gehorsam und unterhaltsam führt der Roboter alles aus, was ihm gesagt wird, nur bringt er einige Dinge durcheinander. Zu guter Letzt erkennt Familie Zirbling, dass das Leben ohne Anstrengung eine Illusion ist und dass man vieles eben doch nur selbst denken und leisten kann.

Aufführungen: Montag, 17. Juli, um 9 Uhr und um 10.45 Uhr für alle Schüler der Schule. Dienstag, 18. Juli, um 17 und 18.30 Uhr für Eltern, Großeltern und Freunde der Schule.